Jacques Réda & Philippe Hélénon, Charcuterie(s)

Copains comme cochons

Selon Jacques Reda, “La répu­ta­tion du mot n’est pas fameuse.” Le mot que le poète évoque est celui de “Char­cu­te­rie” et, ajoute-t-il, on lui a pré­féré celui de bou­che­rie pour qua­li­fier le des­tin mal­heu­reux des poi­lus de la Marne et autres rivières deve­nues — en des époques révo­lues (mais pour com­bien de temps ) — rouge sang.

Pour défendre ce mot, le poète revient aux sources du rythme et de la rime. Jaillit l’ode à la couenne. Les vers s’y accouplent en fan­tai­sie sur d’ “infer­naux palus” pour sau­cis­sons à cuire et autres salaisons.

Reda s’amuse en conti­nuant son tour de farce et de France des plai­sirs. Après les bureaux de tabacs du ving­tième arron­dis­se­ment (Tabacs d’Orient), les délices de la Bour­gogne viti­cole (Le ver­sant avare) et la balade en forêts palais des spores (Éloge du cham­pi­gnon), le bou­din, le cré­pi­nette, l’andouille de Vire ou d’ailleurs et la rosette font le menu des deux com­pères.

L’artiste épluche la hure, en gratte le rugueux jusque au gras de cochon et son gla­cis où bouillonnent le rose thon qui fait le jam­bon. Ici, la jus­tesse voire la pré­cio­sité du lan­gage créent le tan­gage du saindoux.

Tout est aussi léger que pro­fond. Reda fait le scribe et Hélé­non le sacri­pan des paroles. Ils prouvent que l’art crée ce que le voca­bu­laire ignore, tant sou­vent der­rière sa laisse il n’y a pas for­cé­ment un chien mais un cochon qui sommeille.

jean-paul gavard-perret

Jacques Réda & Phi­lippe Hélé­non, Charcuterie(s), Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2020, 48 p.