Chloé Lamidey, La lunga strada di sabbia (La longue route de sable)

Sur les traces de Pasolini

Depuis juin, juillet et août 2019, Chloé Lami­dey a entre­pris la route des plages évo­quée par Pier Paolo Paso­lini dans le récit «La Lunga Strada di Sab­bia» en 1959. Le livre ouvrait un iti­né­raire de Vin­ti­mille à Trieste et à 61 ans de dis­tance la pho­to­graphe lui donne sa propre inter­pré­ta­tion.

Les mots du poète deviennent un pré­texte à cette dérive où, comme lui, Chloé Lami­dey refuse d’ « aller au-delà de son pre­mier sen­ti­ment». Mais, pour autant, se découvrent en fili­grane cer­tains autres textes de l’auteure.

Comme l’écrivain ita­lien, elle se mêle à la foule en vil­lé­gia­ture, se rap­proche des corps sur des rives de sta­tions bal­néaires qui, dit-elle, “sont deve­nues de for­mi­dables labo­ra­toires où se reflètent plu­sieurs facettes de nos socié­tés”. Sans jamais “prê­cher” et dans ce voyage de deux mois et de plus de 4000 kilo­mètres, l’artiste sug­gère bien des pro­blèmes actuels : tou­risme de masse, pol­lu­tion, phé­no­mène migra­toire des popu­la­tions.

Entre réa­lité et ima­gi­naire, proche de ce qui advient mais non sans fan­tasmes impli­cites, la pho­to­graphe accorde à celles et ceux qu’elles ren­contre plus de bien­veillance que d’ironie dans une déam­bu­la­tion aussi pri­me­sau­tière que profonde.

S’éta­blissent des rap­ports entre la pho­to­gra­phie et la lit­té­ra­ture. Ils mènent à de nou­veaux liens et à des com­pré­hen­sions poé­tiques impré­vues propres à inter­ro­ger l’inconscient indi­vi­duel et col­lec­tif de la seule manière pos­sible : à savoir la plus « sourde » et à la fois visible et invisible.

jean-paul gavard-perret

Chloé Lami­dey, La lunga strada di sab­bia (La longue route de sable)