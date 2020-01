La gioia (Pippo Delbono)

Joliesse de l’allégresse

Tout dou­ce­ment, le pla­teau s’éclaire, vide. Pippo Del­bono s’avance len­te­ment et vient y dédi­ca­cer le spec­tacle à Bobò, fidèle acteur et com­pa­gnon de route dis­paru qui témoi­gnait si bien de son empa­thie. Un jar­di­nier vient culti­ver des fleurs, qui poussent géné­reu­se­ment. Une femme d’une grande élé­gance devient par­te­naire de Del­bono le temps d’esquisser quelques pas de tango. Entre solen­nité et légè­reté, le spec­tacle alter­nera les moments de lyrisme et des moments de confi­dence par­fois ser­vis par les mots de Pippo, tan­tôt par des poètes.

S’exprime sous nos yeux une cer­taine nos­tal­gie du cirque, de ses contrastes, de ses cou­leurs, de ses valeurs. Une ode à la vie et à ses mer­veilleux impré­vus, à la puis­sance des ren­contres. Telle une danse à plu­sieurs rythmes, les scènes se suc­cèdent sans être expli­ci­te­ment reliées. Le pro­pos n’est pas nar­ra­tif ; il est réflexif, inter­ro­ga­tif et sug­ges­tif. Il cherche à effec­tuer un par­cours poé­tique de tris­tesse, de sagesse, de réani­ma­tion men­tale et sen­ti­men­tale qui nous conduise à l’allégresse de l’existence dans son amé­nité, dans sa bon­homme fantaisie.

Des per­son­nages fan­tas­tiques font une sara­bande endia­blée, don­nant à voir une allé­go­rie de la folie et de ses grains pro­vi­den­tiels. Pippo Del­bono, dans le rôle de nar­ra­teur, raconte l’histoire d’une détresse déri­soire et retrace le che­mi­ne­ment de la joie à qui veut bien l’entendre et la sai­sir, les déployant dans une ambiance d’artifices ser­tie de petites véri­tés, nour­rie de stro­bo­scopes et de boules à paillettes. Tout cela confère au spec­tacle un air de fête uto­pique.

Une repré­sen­ta­tion médi­ta­tive, sophis­ti­quée, peu­plée de sym­boles. Une recherche de la sim­pli­cité, de la vita­lité, dans une nuée de com­plexité. La troupe s’emploie à cher­cher des bribes de cor­res­pon­dances entre des moments vitaux, entre des cris­taux de bon­heur qui ne sont pas volés, appe­lés à se répondre sans se parler.

À terme, c’est un bal­let de fleurs, un tableau enchanté et enchan­teur, léger, qui livre une image de l’acceptation du temps et de soi.

chris­tophe gio­lito & manon pouliot



La gioia

Une créa­tion de : Pippo Delbono

© Luca del Pia

Avec : Dolly Alber­tin, Gian­luca Bal­larè, Mar­ghe­rita Cle­mente, Pippo Del­bono, Ila­ria Dis­tante, Simone Gog­giano, Mario Intru­glio, Nel­son Laric­cia, Gianni Parenti, Pepe Robledo, Zakria Safi, Gra­zia Spi­nella

Avec la voix de : Bobò

Com­po­si­tion flo­rale : Thierry Boutemy

Musique : Pippo Del­bono, Antoine Bataille, Nicola Tos­cano, et dif­fé­rents auteurs

Lumière : Orlando Bolo­gnesi

Son : Pie­tro Tirella

Cos­tumes : Elena Giam­paoli

Régie géné­rale (en alter­nance) : Gian­luca Bolla, Enrico Zuc­chelli

Direc­tion tech­nique : Fabio Sajiz

Coor­di­na­tion : Sil­via Cas­sa­nelli

Direc­tion de pro­duc­tion : Ales­san­dra Vinanti

Admi­nis­tra­trice de com­pa­gnie : Laura Favero Fransos

Au Théâtre du Rond-Point, 2bis ave­nue Frank­lin D. Roo­se­velt 75008 Paris

Du 1er au 20 octobre 2019, salle Renaud-Barrault Durée : 1h20

Du mardi au samedi, 21h — dimanche, 15h — Relâche : les lun­dis et le 4 octobre

