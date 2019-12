Daniel Cario, Les Brumes de décembre

L’OPJ Phi­lippe Der­val reprend du ser­vice



Frank Hamo­nic est ivre-mort au volant de sa four­gon­nette char­gée de ses der­nières rapines. Il a bien du mal à rejoindre sa tanière au fond du han­gar où il entre­pose les objets de son com­merce de chif­fon­nier. Alors qu’il accède à son gourbi, il sent une pré­sence der­rière lui.

À la gen­dar­me­rie, Didier Coli­gnon, le nou­veau lieu­te­nant, pré­sente ses objec­tifs de tra­vail à la bri­gade et offre un pot d’arrivée. Un appel inter­rompt les agapes. Marie-Renée Noblet a trouvé Frank, son gendre, pendu dans son han­gar. Les pre­mières consta­tions laissent pen­ser à un sui­cide, thèse sou­te­nue par le méde­cin légiste. Mais celui-ci a des pro­blèmes fami­liaux et la tête ailleurs. Or, quelques élé­ments troublent Der­val. Ayant convaincu son supé­rieur, celui-ci en réfère au pro­cu­reur qui nomme une juge d’instruction.

En com­pa­gnie de Ger­main Le Leuch, Phi­lippe Der­val com­mence à fouiller dans l’entourage du défunt, dans son passé. Très vite, compte tenu de la vie dis­so­lue menée par le jeune homme, des assas­sins poten­tiels se révèlent, au pre­mier rang duquel se situe sa belle-mère. Frank n’est-il pas res­pon­sable du sui­cide de la fille de cette der­nière, une jeune femme qu’il a épou­sée et à qui il a fait un enfant ?

Une autre mort pré­oc­cupe les gen­darmes. Une fillette a été retrou­vée décé­dée dans un fossé, ren­ver­sée par un chauf­fard.

Et de nou­veaux cadavres sont découverts…

Port-Louis est situé dans la rade de Lorient et compte quelques 2 600 habi­tants, ainsi qu’une superbe for­te­resse. C’est dans cette par­tie de la Bre­tagne mari­time que le roman­cier choi­sit de reve­nir avec son héros, l’adjudant Phi­lippe Der­val ren­con­tré pour la pre­mière fois dans Trois femmes en noir (Presses de la Cité – 2017).

Avec ce per­son­nage, il anime un enquê­teur ordi­naire qui cherche, qui se trompe, qui passe à côtés d’indices, qui ne sait pas tou­jours démê­ler le vrai du faux, qui doute et qui a des sou­cis quo­ti­diens. Rien à voir avec ces détec­tives flam­boyants qui vont droit au but, captent le moindre indice, savent ana­ly­ser la moindre hési­ta­tion pour pié­ger les témoins. De plus, dans la gen­dar­me­rie les coups de poing, les caval­cades et courses éper­dues ne sont pas de mise. Il en résulte un récit proche de ce qui peut se pas­ser en réa­lité, de ces enquêtes sur les faits divers dont les médias sont si friands et dont on gave abon­de­ment les auditeurs.

Mais l’intérêt de l’intrigue se situe dans cette recherche, dans le choix du thème, un sujet ter­rible, d’une actua­lité brû­lante, et dans la des­crip­tion de la Bre­tagne, de ses habi­tants. L’auteur décrit avec pas­sion la beauté des pay­sages, la vie quo­ti­dienne des habi­tants, celle de ces femmes et ces hommes qui luttent pour vivre, qui se débattent face à une nature sou­vent hos­tile et qui en paient le tri­but.

Paral­lè­le­ment, il brosse la dégra­da­tion des sen­ti­ments dans les couples, les dif­fi­cul­tés de vivre dura­ble­ment un amour qui s’use au quo­ti­dien. Peu de ses couples sur­vivent au pas­sage du temps pour des rai­sons diverses. Il cite, par exemple, la situa­tion de ces com­pagnes de gen­darmes obli­gées de suivre les muta­tions de leur époux et qui se retrouvent à vivre dans des régions qui leur déplaisent, qui doivent aban­don­ner une vie pro­fes­sion­nelle.

Et son héros n’en n’est pas exclu, qui va décou­vrir ailleurs ce qu’il ne trouve plus dans son ménage.

Avec Les Brumes de décembre, Daniel Cario offre un roman pas­sion­nant avec cette richesse de des­crip­tion, sa large gale­rie de per­son­nages et son intrigue qui, même si elle n’est pas tré­pi­dante, se situe à un excellent niveau.

serge per­raud

Daniel Cario, Les Brumes de décembre, Presses de la Cité, coll. “Terres de France”, avril 2019, 560 p. – 20,00 €.