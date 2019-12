Vincent Anaskieviez, Etres et chimères — Dessins (exposition)

Dérives

Vincent Anas­kie­viez crée des des­sins qui favo­risent la connais­sance par les gouffres en de nom­breux détours. Le motif joue des ombres et des lumières car la vie est dans les plis de masse volu­mique et de leurs innom­brables cir­con­vo­lu­tions.

Le regard est sou­mis à une vision tâton­nante là où tout à la fois voile et dévoile. Chaque image crée des espaces énig­ma­tiques où l’oeil erre par ce qui est mon­tré en divers courants.

Il faut fran­chir des seuils, conver­tir le dehors en dedans là où le mou­ve­ment déplace les fron­tières et donne le goût à d’autres formes. Tout porte à bas­cu­ler dans l’inconnu. Même si chaque piste sui­vie semble débou­cher sur une impasse. Existent des errances sans aucune bous­sole mais qui ne sont pas concoc­tées par le hasard.

Le regard est bous­culé par ce qui sans doute sur­git des ténèbres avant d’y retour­ner. Tout tient par une forme et une force de mys­tère et se met à bal­bu­tier. Le regar­deur ne peut qu’écarquiller les yeux pour ten­ter de se repérer.

Nous sommes devant des com­pres­sions caver­neuse pro­pices à l’aventure du regard. Dans ce ce type de pro­po­si­tions ne saurions-nous pas condam­nés à perdre repères, mémoire et réfé­rences eu égard aux visions d’autrefois ?

Tout résiste à l’oeil collé à l’image, il ne sait plus quoi voir ni com­ment regarder.

jean-paul gavard-perret

Vincent Anas­kie­viez, Etres et chi­mères — Des­sins, Alter-Art, Gre­noble, du 9 jan­vier au 2 février 2020.