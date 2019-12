Guy de Maupassant & Camille Garoche, Trois contes de fantômes

Un bel hom­mage à Maupassant

À la fin du XIXe siècle, le sur­na­tu­rel, sous toutes ses formes, est à la mode. De nom­breux auteurs en ont fait le sujet de leurs romans, de leurs nou­velles. Dans ce domaine, Guy de Mau­pas­sant se remarque pour son approche et par, pourrait-on dire, un cer­tain res­senti. Il est l’auteur du célèbre Horla, ce conte fan­tas­tique, paru en trois ver­sions, qui a nourri tant d’adaptations. Atteint de la syphi­lis, il a som­bré dans la para­noïa et dans la folie, ter­mi­nant ses jours à l’asile.

Ce recueil pro­pose trois contes choi­sis et mis en valeur par Camille Garoche. Il s’agit d’Appa­ri­tion, Le Tic et La Morte, parus entre 1883 et 1887.

Appa­ri­tion, comme son titre l’indique, raconte com­ment un sol­dat, pour rendre ser­vice à un ami, va se trou­ver confronté à une situa­tion qui, cinquante-six ans après, le ter­ri­fie tou­jours. Mau­pas­sant, pour se soi­gner a beau­coup fré­quenté les sta­tions ther­males. Il prend Châ­tel­guyon comme décor pour Le Tic. Un curiste remarque qu’un père, accom­pa­gné de sa fille, prend les objets sur la table du res­tau­rant d’une façon curieuse. Adroi­te­ment, il engage la conver­sa­tion et l’amène à racon­ter les cir­cons­tances qui lui ont valu ce geste.

La Morte est une belle his­toire d’amour. Un homme ne se remet pas du décès de la femme qu’il a ado­rée. Fou de cha­grin, il erre dans les rues. Il décide de se rendre sur sa tombe et de pas­ser la nuit sur celle-ci. Avec ce der­nier texte, Guy de Mau­pas­sant fait preuve d’un humour noir porté à un haut niveau, réflexions qui se retrouvent aujourd’hui dans ces hom­mages outran­ciers de per­son­na­li­tés décédées.

Camille Garoche, qui excelle dans des repré­sen­ta­tions déli­cates, pré­sente un mélange de des­sins en noir et blanc ou en cou­leur. Étant atti­rée dès l’enfance par des his­toires d’horreur sur­na­tu­relles, elle retrouve dans ces contes un uni­vers qu’elle appré­cie et où elle déve­loppe tout son talent. Elle maî­trise la découpe du papier et pro­pose des pages d’introduction de chaque conte de façon joli­ment sur­pre­nante.

En plus des contes, ce volume est com­plété par un beau tra­vail biblio­gra­phique. Outre des notes qui pré­cisent cer­taines don­nées des textes, on découvre une bio­gra­phie de Mau­pas­sant ainsi qu’une biblio­gra­phie exhaus­tive et un recen­se­ment des œuvres prin­ci­pales de Camille Garoche en tant qu’illustratrice de romans et les prin­ci­pales expo­si­tions aux­quelles elle a par­ti­cipé. On a droit à une visite de son ate­lier et un détail des tech­niques employées.

Ces Trois contes de fan­tômes sont un bel hom­mage à l’un des plus grands conteurs de la lit­té­ra­ture française.

serge per­raud

Guy de Mau­pas­sant (auteur) & Camille Garoche (des­sins et illus­tra­tions), Trois contes de fan­tômes, Soleil, coll. “Méta­mor­phose”, octobre 2019, 1045 p. – 26,00 €.