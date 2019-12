Mort prématurée d’un chanteur populaire dans la force de l’âge (Arthur H & Wajdi Mouawad)

Senti­men­tales déchéances

On entre dans un concert par les cou­lisses, décou­vrant la scène et les musi­ciens de dos. Backs­tage, au fil des démon­tages, se déroulent des scènes d’intimité, de celles qui per­mettent de reprendre son souffle avant de venir saluer ou de se déga­ger avant de reprendre le cours de sa vie. La repré­sen­ta­tion, un peu longue dans ses pre­mières scènes, paraît se cher­cher à tra­vers des redon­dances qui flirtent par­fois avec la tri­via­lité.

Les retrou­vailles inopi­nées du chan­teur et de son ancien mana­ger sont l’occasion de confi­dences et de ques­tion­ne­ments sur la car­rière qui l’a conduit au suc­cès, notam­ment sur la tra­hi­son de l’esprit punk de ses débuts. Un pro­jet déli­rant est l’occasion de révé­ler à l’artiste devenu de paco­tille ses propres failles. La deuxième par­tie montre l’errance mélan­co­lique du chan­teur déchu, condamné par ses propres outrances.

On assiste à une vaste fresque tendre, variée, même si son charme prend son temps avant de se mani­fes­ter. Une épo­pée lou­foque, qui se nour­rit de ses audaces et peut ini­tier un regard inquiet sur notre société du spec­tacle. Une réflexion inci­dente et bien­ve­nue sur l’hégémonie irré­pres­sible des médias. Beau­coup d’ironie dans ce spec­tacle très diver­tis­sant.

Aucune scène impro­bable ne nous est épar­gnée. En résulte une explo­ra­tion fan­tasque des excès de nos ambi­tions. Certes, le pro­pos se fait volon­tiers sen­ti­men­tal, voire atten­dris­sant. Au-delà de ses appa­rentes faci­li­tés et de pas­sages un peu lon­guets, sa teneur sol­li­cite nos fan­tasmes col­lec­tifs et inter­roge notre accep­ta­tion de l’extravagance et du carac­tère convenu du suc­cès. Fina­le­ment, tout cela est gen­ti­ment édifiant.

chris­tophe gio­lito & manon pouliot

Mort pré­ma­tu­rée d'un chan­teur popu­laire dans la force de l'âge

un spec­tacle d'Arthur H et Wajdi Mouawad

mise en scène Wajdi Mouawad

