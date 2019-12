Fabrice Humbert, Le monde n’existe pas

Du pré­sent faire (presque) table rase

Il est des pré­sences qui tiennent, des ren­contres qui comptent. Sur­tout à l’adolescence. Sur­tout lorsqu’elles reviennent sous forme d’un fait-divers. Pour le héros de ce livre, le nom de celui qui fut le modèle et le seul ami de col­lège se retrouve sous forme d’affiche lumi­neuse dans Times Square. Il est traité d’assassin d’une mexi­caine.

Ce que le héros ne peut ni croire, ni accep­ter. D’où son retour sur le passé en une enquête filée tant le pré­sent écrit semble dévoyé.

Cette remon­tée, si elle éclair­cit quelques points, en assom­brit bien d’autres ; rien n’est sûr. Il faut pour­tant contre l’engloutissement des médias dénon­cer des men­songes, des mes­sages et leurs idées pré­con­çues. Bref, il convient d’écrire contre ce qui trompe et laisse émer­ger des voies qui ne sont pas for­cé­ment les bonnes.

Même si l’abstraction des mots n’aura jamais rai­son de tout.

Demeure la salis­sure que tout mes­sage engage et qui mène à la danse. Elle ne laisse cepen­dant aucune place au passé. Mais c’est là que la mémoire, au lieu de s’effriter, résiste. Même si son fil est ténu.

Il est encore pos­sible qu’émergent des frag­ments liés à une sorte d’admiration là où l’auteur ne se veut ni du seul passé ni du trop simple présent.

Le héros — sans se vou­loir autiste à ce qui est affirmé — ne veut pas se prendre en une condam­na­tion don­née comme vérité. Et le roman sans répa­rer, ni épar­gner bour­reau et vic­time perce les men­songes média­tiques d’une société.

Et ce, au nom d’un temps qui ne se perd pas for­cé­ment peu à peu.

jean-paul gavard-perret

Fabrice Hum­bert, Le monde n’existe pas, Gal­li­mard, col­lec­tion Blanche, Paris 2020.