Neus Sola, Poupées

Hors cadre

Photo­gra­phier devient pour le Bar­ce­lo­nais Neus Sola le moyen de désar­ti­cu­ler cer­tains regards. Nous entrons dans la vie des gitanes à coups d’étirements, de pro­lon­ga­tions par­fois des sutures. Existe tou­jours une obser­va­tion de l’agir et du non agir comme une trans­mis­sion sans cour­roie. Cela n’enclenche pas sur rien. Au contraire.

Neus Sola sait que, par l’anonymat de telles “pou­pées”, il per­met de faire res­sen­tir le fris­son qui flotte. Moments rares, ren­trés d’épines enfon­cées dans les idées. Avant toute forme défi­ni­tive tout va, s’étire. Le pho­to­graphe ramasse, lange, offre ce qu’on ignore sou­vent. Il fait la lumière même si par­fois elle a mal à ses formes, ses cou­leurs, ses secrets.

Les échines de ses pou­pées deviennent une pous­sée de l’ ima­gi­naire qui avance comme un cou­rant chaud à l’intérieur d’une épais­seur cachée. Le monde gitan n’est plus à craindre et il ouvre à une réa­lité poé­tique dont tout est ignoré ou presque. Des “pou­pées” sur­git le néces­saire à toute vie. Les ouver­tures mettent le bas en haut.

La vie n’est plus vola­tile. Ordre et chute sont déta­chés tant est fort le désir de défaire et de refaire.

Le pho­to­graphe donne du poids au corps en chute libre. Dans cet espace hanté, la poé­sie s’ouvre à tra­vers des ter­ri­toires mécon­nus, der­niers espaces (en péril) de liberté.

jean-paul gavard-perret

Neus Sola, Pou­pées, Cor­ri­dor Ele­phant, Paris, décembre 2019.