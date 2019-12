Lucie Borleteau, Chanson douce

N’est pas Cha­brol qui veut

L ‘his­toire d’un crime d’une nou­nou meur­trière tiré d’un roman Leila Sli­mani perd en vigueur car elle déroge à l’économie du roman et son mon­tage ori­gi­nal. En lieu et place, le film détourne et bana­lise l’histoire en se limi­tant à un thril­ler dont le sus­pense est d’un ennui crasse.

La réa­li­sa­trice veut créer le por­trait d’un milieu social dans lequel beau­coup de “bobos” pour­raient se recon­naître. Mais le tout tient moins d’une satire que d’une cari­ca­ture — n’est pas Cha­brol qui veut.

Le monstre (incarné par Karine Viard) tend ici un miroir mais il est absorbé par l’action. Ne nous est pré­sen­tée qu’une nar­ra­tion où Karine Viard incarne l’intérêt prin­ci­pal.

Pour peu que le spec­ta­teur soit un de ses fans, il sera com­blé mais il était en droit d’attendre beau­coup mieux.

jean-paul gavard-perret



Chan­son douce

De : Lucie Bor­le­teau

Avec Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine Rei­nartz plus

Genres : Drame, Judi­ciaire

Date de sor­tie : 27 novembre 2019

Durée : 1H40 mn

Synop­sis

Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une nou­nou expé­ri­men­tée, pour que Myriam puisse reprendre le tra­vail. Louise se montre dévouée, conscien­cieuse, volon­taire, au point que sa pré­sence occupe une place cen­trale dans la famille. Mais très vite les réac­tions de Louise deviennent inquiétantes.