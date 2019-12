Robert Guediguian, Gloria Mundi

Critique du libé­ra­lisme dans un Mar­seille post-moderne

Toute la troupe des acteurs de Gué­di­guian se retrouve dans un Mar­seille post-moderne où la comé­die vire à la tra­gé­die. On est loin de l’Estaque et le réa­li­sa­teur crée un film noir, déses­péré et roma­nesque où la soli­da­rité dis­pa­raît sauf chez les “vieux” (incar­nés par Ariane Asca­ride, Gérard Mey­lan et Jean-Pierre Dar­rous­sin).

De vieux fan­tômes réac­tivent la détresse du passé. Le tout au sein d’une per­fec­tion vers laquelle le réa­li­sa­teur ne cesse de che­mi­ner par ce que la fic­tion émet.

Tout est tou­chant et dur même si la fin est par­tiel­le­ment ratée. Certes, le mili­tan­tisme trouve par­fois une forme d’outrance didac­tique sans nuance dans la vio­lence moderne de l’acier et par l’acharnement sur les “méchants” du film qui méta­pho­risent une cri­tique du libé­ra­lisme via même leur sexua­lité.

Il y a donc des mal­adresse, des lour­deurs mais néan­moins demeure une huma­nité incon­tes­table, entre autres chez le per­son­nage d’ex tau­lard incarné par Gérard Mey­lan qui — mutique — donne une dimen­sion méta­phy­sique au film et suf­fi­rait à lui seul à le sau­ver si besoin était.

jean-paul gavard-perret

Glo­ria Mundi

de : Robert Gue­di­guian

Avec : Ariane Asca­ride, Jean-Pierre Dar­rous­sin, Gérard Mey­lan plus

Genre : Drame

Date de sor­tie : 27 novembre 2019

Durée : 1H47mn

Synop­sis

Daniel sort de pri­son où il était incar­céré depuis de longues années et retourne à Mar­seille. Syl­vie, son ex-femme, l’a pré­venu qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient de don­ner nais­sance à une petite Glo­ria. Le temps a passé, cha­cun a fait ou refait sa vie…

En venant à la ren­contre du bébé, Daniel découvre une famille recom­po­sée qui lutte par tous les moyens pour res­ter debout. Quand un coup du sort fait voler en éclat ce fra­gile équi­libre, Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va tout ten­ter pour les aider.