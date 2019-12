Entre icones et proches : entretien avec Nancy Smith

A qui aime les blondes, les star­lettes sous le sapin, les pun­kettes élé­gantes, une “chan­teuse de Caba­ret” envoû­tante, une “Diva avec de vrais mor­ceaux dedans”, voire une hiron­delle en mar­cel, Nancy Smith répond pré­sente. L’ inte­nable sait entrer dans bien des fan­tai­sies si bien que par l’impossible tout le monde est tenu. La futu­riste peut jouer les Lolita dans des soi­rées à la Mal­colm Lowry. La vie mode d’emploi reste une his­toire de vol­can quand le che­min du Para­dis se pave de mau­vaises inten­tions et d’humour.

Nul besoin de le laver même quand il est irisé de taches sus­pectes. Car il faut que les corps exultent, que se soit ceux de dockers ivres ou des cory­phées en tutu. La suc­cu­lente suc­cube aime faire suc­com­ber à l’existence d’images et de musiques. Reprendre des pho­to­gra­phies plus que piquantes en un semai­nier per­pé­tuel devient, grâce à elle, l’apprentissage de la sagesse. Du moins celle que les chastes regar­de­ront les yeux écar­quillés. Ils n’en croi­ront pas eux-mêmes.

voir son fb : Nan­cy­ki­pik

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Vivre. Voir la poé­sie par­tout où on ne l’attend pas.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Ils sont les mêmes qu’aujourd hui. Un guide, un phare.

A quoi avez-vous renoncé ?

A chan­ger ce qui ne peut l’être.

D’où venez-vous ?

De la ren­contre entre des uni­vers que tout oppose. De la Bel­gique en plein !

Qu’avez-vous reçu en dot ?

De quel mari s’agit-il ?

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Je vis de petits plai­sirs, par­tout, tout le temps !

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres artistes ?

Mes contraires.

Com­ment définiriez-vous votre approche des dif­fé­rents arts (chant, écri­ture, etc.) ?

Auto­di­dacte en tout. J’ai tou­jours appris mon métier en obser­vant et en faisant.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Les por­traits des vedettes de cinéma des années 50 dans la chambre de ma grand-mère.

Et votre pre­mière lec­ture ?

“Toutes les petites filles meurent parce qu elles gran­dissent”, dans la biblio­thèque de ma mère.

Quelles musiques écoutez-vous ?

Toutes les musiques. Je suis vorace.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

“Lolita” de Nabokov.

Quel film vous fait pleu­rer ?

“La mer­di­tude des choses”, qui m évoque un sou­ve­nir ému.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Moi, autant que pos­sible. Je m’y attelle.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

Personne…

Hol­ly­wood.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Les égé­ries de mon enfance, icônes gays par excellence.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Une soi­rée à l opéra de Paris, y voir Car­men.

Que défendez-vous ?

Les miens. Je suis mère louve.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Qu’il y a de la dou­leur dans l’amour.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

J ‘aime beau­coup, je m’y retrouve.

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Quelle musique choisiriez-vous pour votre enterrement ?

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 11 décembre 2019.