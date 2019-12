Magali Cazo, Les exuvies

Vulné­ra­bi­lité en ter­ri­toire hostile

Magali Cazo pose des visages, des pay­sages et des mots sur ce qui était déjà pré­sent dans l’art, la lit­té­ra­ture et sa propre vie. Celle-ci ne fut pas tou­jours facile. La créa­trice met en scène sa vul­né­ra­bi­lité en ter­ri­toire hos­tile.

Demeurent néan­moins des traces de moments éphé­mères, “échos d’enfance souf­flés à l’oreille : par les sou­ve­nirs de châ­teaux de sables”. La créa­tion les affiche désor­mais avec de la distance.

C’est la manière pour celle qui doute de se ras­su­rer et de reprendre ce qui lui échappe et n’a pas for­cé­ment de nom. Le des­sin per­met une poé­sie dis­crè­te­ment éro­tique. Tout est de l’ordre de l’effleurement entre deux mondes pour remette en ques­tion des idées acquises. Mais l’artiste et auteure anti­cipe aussi sur l’avenir : ” je serai seule, com­blée par le temps passé avec ceux que j’aime, je serai ras­sa­siée. Ce sera un jour tendre, tiède, doux comme une caresse”.

Et c’est ainsi que la vie et l’oeuvre avancent après des visions dont l’artiste ne conserve que l’essence.

Toute la fémi­nité est là : tant par les formes rondes que par une dou­ceur qui n’a rien de mièvre. Magali Cazo pour­suit ses méta­mor­phoses : “par­fois ça meurt, sou­vent ça naît. C’est un spec­tacle du genre tra­gique. Et sublime..”. il y a presque rien ; il y a presque tout.

Une vie lar­vaire et car­nas­sière mais aussi des envo­lées. “La peine est conte­nue dans l’allégresse”, c’est la néces­saire ombre au tableau. Elle lui confère sa beauté là où à la vul­né­ra­bi­lité se conjugue la lucidité.

jean-paul gavard-perret

Magali Cazo, épo­nyme (Edi­tions de la salle de Bains) & Les exu­vies (édi­tions Les Fragiles)