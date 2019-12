Stephen Desberg & Enrico Marini, Le Scorpion – t.12 : Le Mauvais Augure

Une vague de révélations…

De l’aventure, de l’action, des pour­suites, des com­bats à l’épée comme s’il en pleu­vait. Ste­phen Des­berg et Enrico Marini mul­ti­plient les rebon­dis­se­ments, livrent une série de réponses aux ques­tions en germe depuis le pre­mier épi­sode.

Mais ils accé­lèrent le mou­ve­ment et, entre le tome 11 et 12, ils dévoilent une quan­tité de révé­la­tions, de four­be­ries, de mys­ti­fi­ca­tions, allant jusqu’à déci­mer les Tre­baldi, révé­ler le secret de celle-ci, ce secret qui leur donne l’ascendant sur toutes les autres familles de Rome.

Armando Cata­lano, alias Le Scor­pion à cause de son tatouage sur l’épaule, a appris qu’il était le fils de l’ignoble Ora­zio Tre­baldi, une famille qu’il com­bat. Marie-Ange de Sar­lat lui révèle qu’il lui a fait un enfant, un fils pré­nommé Charles-Henri.

La famille Tre­baldi tire sa puis­sance de sa capa­cité à pré­voir l’avenir et a un tré­sor. Nelio Tre­baldi, jeune ado­les­cent, a assisté à une de ces séances de divi­na­tion orga­ni­sée par sa famille et réa­li­sée par l’Haruspex Pales­trina. Il inter­pelle ce der­nier vou­lant savoir qui, de lui ou de son frère Cosimo, sera l’héritier des Tre­baldi et de toute leur for­tune.

Le Scor­pion a quitté les bras de la belle Ansa Latal, l’héritière d’une des grandes familles et guer­rière émé­rite pour cher­cher, en com­pa­gnie du Hus­sard et de son fils, le secret au châ­teau Tar­qui­nio, le ber­ceau des Tre­baldi.

La route est longue et semée de pièges. Qui est ce mys­té­rieux che­va­lier qui occit une bande de voleurs vou­lant sur­prendre le petit groupe de héros pen­dant la nuit?

Cinq ans séparent ces deux albums 11 et 12, ce qui néces­site un retour dans la bédé­thèque pour reprendre le fil pré­cis des péri­pé­ties qui ont jalonné cette fresque, retrou­ver le souffle de l’épopée. Usant des res­sorts de la tra­gé­die antique, de ceux du roman de cape et d’épée et du roman popu­laire d’action, les auteurs livrent ce qu’il faut d’intrigues avec la soif de ven­geance, les traî­trises et toutes les mani­pu­la­tions pos­sibles.

Les secrets des familles, les com­plots sont expo­sés au grand jour et laissent dans l’expectative quant à une suite pos­sible de la série. Et quelle suite compte tenu de la conclu­sion dantesque ?

Enrico Marini assure la co-écriture du scé­na­rio, le des­sin et la mise en cou­leurs. Son tracé se fait de plus en plus effi­cace, chaque nou­velle livrai­son de planches étant plus réus­sie plus attrac­tive que les pré­cé­dentes.

Ce Mau­vais Augure, terme qui dans son sens pre­mier dési­gnait un prêtre, à Rome, chargé de lire l’avenir, se révèle un album nanti en tous domaines : intrigue et graphisme.

serge per­raud

Ste­phen Des­berg (scé­na­rio) & Enrico Marini (Scé­na­rio, des­sins et cou­leurs), Le Scor­pion – t.12 : Le Mau­vais Augure, Dar­gaud, novembre 2019, 64 p. – 14,00 €.