Elinor Carucci, Midlife (exposition)

Sans conces­sions

Dans ce qui tient d’une auto­bio­gra­phie vivante, la pho­to­graphe regarde au-delà des façades du réel sa propre vie. La série, qui s’étend sur sept ans, pro­pose une des­cente au coeur de l’intime. Colo­rées, ces pho­tos témoignent pour­tant d’une forme de noir­ceur. S’y constate le pas­sage du temps sur le propre corps de la pho­to­graphe au moment où celui-là perd sa fer­ti­lité.

La série fait écho à ses pein­tures abs­traites réa­li­sées avec son propre sang et rap­pellent par­fois les tra­vaux d’Ana Mendieta.

Portraits et auto­por­traits des­sinent une vision qui pro­longe ses tra­vaux anté­rieurs : « Clo­ser », « Cri­sis » et « Mother ». Se retrouvent là son com­pa­gnon, ses enfants, ses parents vieillis­sants. Les prises se veulent tendres mais demeurent impi­toyables tout autant. L’indépendance crois­sante de ses enfants, la perte de son propre uté­rus à laquelle elle a été confron­tée créent chez la pho­to­graphe ce qu’elle nomme dans la post­face de son livre “une manière par­ti­cu­lière, très proche - presque scien­ti­fique - de voir”.

Tout est à la fois proche, fami­lier mais presque inquié­tant. Il n’y a là aucun sou­rire qui dépasse ou apparaît.

La nudité n’opère pas une for­mu­la­tion de l’éros mais une forme de dépouille­ment dou­lou­reux — par­fois avec un seul che­veu gris isolé de la tête. Par l’intime émerge un rap­pel à l’universalité et la non réver­si­bi­lité du temps au moment où l’artiste aborde le vieillis­se­ment, la déva­lo­ri­sa­tion des corps.

Là où même les conven­tions de la beauté juvé­nile sont révi­sées dans une radi­ca­lité impressionnante.

jean-paul gavard-perret

Eli­nor Carucci, Mid­life, The Mona­celli Press & Fifty One Too Gal­lery, Anvers du 7 décembre 2019 au 1er février 2020.