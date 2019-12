Christine Goguet, Les grands hommes et Dieu

Foi et politique

C’est un sujet des plus inté­res­sants que celui traité par Chris­tine Goguet : les rela­tions entre les grands hommes et Dieu.

En effet, l’athéisme ambiant, le rela­ti­visme géné­ral et le laï­cisme ram­pant ne doivent pas faire oublier que nombre de grands per­son­nages his­to­riques ont entre­tenu une rela­tion par­ti­cu­lière avec le divin, ont éprouvé une foi ardente ou fra­gile, ont retrouvé les che­mins de la piété, ont cher­ché à per­cer le mys­tère de la mort et de ce qui se trouve au-delà du passage.

A tra­vers une gale­rie de por­traits très clairs, allant de Man­dela à De Gaulle, en pas­sant par Ein­stein, Chur­chill, Mit­ter­rand et Mar­ga­ret That­cher (dont on ignore trop à quel point sa poli­tique fut por­tée par sa foi pro­tes­tante) jusqu’au débau­ché mais catho­lique Ken­nedy, le lec­teur s’aperçoit que Dieu, d’une manière ou d’une autre, a occupé une place.

Que ces per­son­nages ayant façonné l’histoire ont, un jour ou toute une vie, croisé la ques­tion de l’existence de Dieu.

On regret­tera deux fai­blesses : la pre­mière est de s’être pen­ché uni­que­ment sur des per­sonnes de la période contem­po­raine ; la seconde – à mon avis plus péna­li­sante et on ne peut que le regret­ter – est de ne s’être pas suf­fi­sam­ment pen­ché sur la connexion entre l’action poli­tique et la foi. Com­ment une Mar­ga­ret That­cher aussi croyante, pui­sant dans l’Évangile nombre de ses convic­tions poli­tiques – rap­pe­lons qu’elle cita la prière de Saint Fran­çois d’Assise juste avant d’entrer au 10 Dow­ning Street – a-t-elle pu faire preuve d’une telle dureté dans ses déci­sions et son inflexi­bi­lité ? Com­ment De Gaulle, per­suadé que son des­tin devait tout à Dieu et mul­ti­pliant les réfé­rences reli­gieuses dans ses dis­cours – ce qui lui vau­drait aujourd’hui d’être mas­sa­cré par la machine média­tique – put-il conci­lier cet amour du Christ et la froi­deur de ses actes poli­tiques, notam­ment lors de la guerre d’Algérie ?

Bref, ce livre ren­voie à une ques­tion ter­rible : peut-on gou­ver­ner chrétiennement ?

fre­de­ric le moal

Chris­tine Goguet, Les grands hommes et Dieu, Edi­tions du Rocher, octobre 2019, 163 p. — 16,90 €.