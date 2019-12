Les Mille et Une Nuits (Guillaume Vincent)

Saveurs de minuit

Des femmes en robe de mariée attendent sur scène. Quand la lumière verte s’allume, l’une d’elles pénètre par une porte ouvrant sur un esca­lier qui la dérobe à notre regard. La musique d’ascenseur prend peu à peu une tona­lité dra­ma­tique. Des lamen­ta­tions incan­ta­toires ouvrent le spec­tacle. Le rythme des appels s’accélère ; les femmes acceptent avec dou­leur leur des­tin, qui s’inscrit en traces rouges sur les parois de la mon­trée d’escalier.

Guillaume Vincent construit une relec­ture des contes tan­tôt en les enchâs­sant, tan­tôt en les fusion­nant ; il les dyna­mise et les éro­tise. Entre les his­toires nar­rées, des inter­mèdes salu­taires, iro­niques ou émou­vants, célèbrent la fémi­nité et l’arabité. Le pro­pos est nourri, varié, enlevé : il valo­rise les femmes et les frasques de l’affectivité.

Dans la seconde par­tie, sans que soit expo­sée la nar­ra­tion, on est plongé dans le récit, et du même coup dans le sym­bo­lique. Le sens de l’amour et de ses retour­ne­ments est révélé de façon allé­go­rique par la com­pli­cité et la riva­lité impli­cites de deux femmes via les dia­logues à dis­tance qu’elles s’adressent en creux quand elles échangent avec le bel amou­reux devenu porte-parole ; ce qui éclaire ses choix avant de l’amener à en éprou­ver dure­ment les consé­quences.

On parle de désir et de légè­reté avec viva­cité, dans une approche à la fois inti­miste et pétillante. La puis­sance des femmes – dis­tincte de la vio­lence du pou­voir – est mise en valeur dans ses aspects affec­tifs, de proxi­mité, comme un tissu qui imbrique nos affinités.

Un spec­tacle sen­sible, effi­cace, conser­vant quelques traces d’hermétisme, mais porté et enjoué, comme le jeu de oud et les chants qui l’accompagnent. Une mise en scène réus­sie, qui sait allier la sen­sua­lité, par­fois la gri­voi­se­rie, avec la gra­vité, la solen­nité de pro­pos qui disent la fra­gi­lité de nos expériences.

chris­tophe gio­lito & manon pouliot

Les Mille et Une Nuits

une créa­tion de Guillaume Vincent

très libre­ment ins­pi­rée des Mille et Une Nuits

(de droite à gauche) Emi­lie Incerti For­men­tini, Flo­rence Janas, Kyoto Take­naka © Eli­za­beth Carecchio

avec

Alann Baillet, Flo­rian Baron, Mous­tafa Benaï­bout, Lucie Ben Dû, Hanaa Bouab, Andréa El Azan, Émi­lie Incerti For­men­tini, Flo­rence Janas, Makita Samba, Kyoko Take­naka, Charles-Henri Wolff.

Dra­ma­tur­gie Marion Stouf­flet ; scé­no­gra­phie Fran­çois Gauthier-Lafaye ; col­la­bo­ra­tion à la scé­no­gra­phie Pierre-Guilhem Coste ; lumière César Gode­froy ; col­la­bo­ra­tion à la lumière Hugo Ham­man ; com­po­si­tion musi­cale Oli­vier Pas­quet ; son Sarah Meunier-Schoenacker ; cos­tumes Lucie Ben Dû ; assis­tant à la mise en scène Simon Gelin.

Au théâtre de l’Odéon, place de l’Odéon, 75006 Paris

20h du mardi au samedi, 15h le dimanche

Du 8 novembre au 8 décembre, relâche le 10 novembre.

Repré­sen­ta­tions sur­ti­trées en anglais tous les samedis

durée 3h (avec un entracte)

pro­duc­tion Cie Midi­Mi­nuit

copro­duc­tion Odéon-Théâtre de l’Europe, Théâtre de Lorient-CDN, TNB-Centre euro­péen théâ­tral et cho­ré­gra­phique, Mal­raux scène natio­nale Cham­béry Savoie, Scène natio­nale d’Albi, Théâtre de Caen, Comé­die de Caen – CDN de Nor­man­die, Théâtre du Nord – CDN Lille Tour­coing, Mai­son de la Culture d’Amiens, Le Cra­tère scène natio­nale d’Alès, La Fila­ture scène natio­nale – Mul­house, Le Par­vis scène natio­nale Tarbes-Pyrénées, Le Quartz – scène natio­nale de Brest

avec le sou­tien de La Comé­die de Reims – CDN, La Char­treuse – centre natio­nal des écri­tures du spec­tacle, le T2G – CDN de Gen­ne­vil­liers, l’Institut fran­çais d’Égypte au Caire

avec la par­ti­ci­pa­tion artis­tique du Jeune théâtre natio­nal et de la Mai­son Louis Jouvet/ENSAD LR

La Cie Midi­Mi­nuit est sou­te­nue par la DRAC Île-de-France – minis­tère de la Culture et par la région Île-de France dans le cadre de l’aide à la créa­tion

avec le sou­tien du Cercle de l’Odéon

