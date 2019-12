Barbara Polla & Julien Serve, Moi la grue

Pour le plaisir

Pour l’héroïne d’un tel livre déli­cieu­se­ment ten­dan­cieux, l’amour reste une his­toire de nar­cis­sisme quitte à pas­ser d’un objet à l’autre pour ce qui cause du plai­sir. Quand l’un ne se plie en rien au fan­tasme espéré, un trans­fert peut habi­le­ment avoir lieu.

Bar­bara Polla prouve que l’amoureuse a besoin pour entre­te­nir son désir de quelque chose ou de quelqu’un qui excelle dans l’accomplissement d’un tra­vail plus libi­di­nal qu’il n’y paraît. Certes, jouant les saintes femmes plus que les filles de l’air, la poé­tesse feint des déri­va­tifs — bref, c’est comme pour Freud et la cocaïne. Par ce plai­sir, il a omis la fonc­tion thé­ra­peu­tique mais a inventé la psychanalyse.

En outre, Bar­bara Polla pro­pose une manière de pro­lon­ger son Eloge de l’érection publié en 2016. Et si le fan­tasme du gru­tier (bien moins répandu que celui du pom­pier) tombe à l’eau, sa grue fera l’affaire. L’un et l’autre vont créer un sys­tème de “repons” qui per­met à la maî­tresse de céré­mo­nie de s’offrir bien des dérives lan­ga­gières et des manières de s’envoyer en l’air.

Certes, la démone gene­voise feint de ne pas y tou­cher. Mais elle énu­mère divers pro­ces­sus de jouis­sance pos­sibles. Et qu’importe s’il y a du vent dans les jupes ou les fer­rures de la grue. Bar­bara Polla en pro­fite pour ouvrir un temps lyrique non sans humour dans ce qui tient d’une fable. Qu’importe si les hommes et les grues qui bandent dans la ville et qui pour­raient rendre heu­reuse la femme ne sont pas tou­jours les bons.

Barbara Polla émet la néces­sité de ce qui est non seule­ment l’objet de pro­créa­tion mais devient un maté­riel de chan­tier des plus sen­suels. La poé­tesse l’évoque selon un rituel d’incarnation pour le moins équi­voque. Tout est monté (des heures durant) pour le plai­sir et le rêve de ses lec­trices et de ses lecteurs.

jean-paul gavard-perret

Bar­bara Polla, Julien Serve, Moi la grue, Edi­tions Plaine Page, coll. les Oubliés, Bar­jols, 2019 — 10,00 €.