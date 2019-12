Christian Bobin, Pierre,

Songe d’une nuit d’hiver

Dans ce “songe d’une nuit d’hiver” mais qui n’est pas qu’un rêve, Chris­tian Bobin raconte com­ment s’est passé le temps second où “ce n’est déjà plus le néant” et qu’une résur­rec­tion a lieu. Cette décou­verte ne pou­vait man­quer d’avoir lieu.

Le livre du coeur est son aboutissement.

Existe un voyage d’hiver autant d’outre-monts qu’outre-monde, entre Le Creu­sot et Sète. Il était prévu depuis long­temps d’autant que Sou­lages est pour Bobin le peintre phare, voire le seul maître et une sorte de second père. D’où et par exemple cet aveu : “Je suis, Pierre, le sau­vage de tes pein­tures, celui qui achève ton geste”.

On ne peut pour autant taxer le poète de fla­gor­ne­rie ou de prétention.

D’autant que si le noir et son “outre” de Sou­lages brillent de ses feux, ce livre est aussi celui du père de l’auteur jadis ingé­nieur chez Schnei­der. Bobin sait que pour bien voir il faut “tou­jours un peu d’obscur” et une sorte de “noi­re­clair”.

Dès lors, le père ne fait pas d’ombre au peintre — pas plus que le second au premier .

L’usage de la parole poé­tique main­tient donc et à la fois l’oeuvre de Sou­lages et la pré­sence du père. Petit à petit, l’auteur ras­semble dans ses “laisses” ceux qu’il ne peut sépa­rer. Il n’y a per­sonne d’autres qu’eux ici. Leurs images s’installent loin des faux-semblants.

Le texte espère de divines espé­rances aux moments où l’auteur se prête au noir d’y voir. Ce der­nier fait ce que les mots ne font pas : la lumière.

jean-paul gavard-perret

Chris­tian Bobin, Pierre, Gal­li­mard, coll. Blanche, Paris, 2019, 98 p. — 14,00 €.