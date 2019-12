Jean-Luc Istin & Kyka Duarte, Mages – t.1 : “Aldoran”

Une nou­velle com­po­sante des Terres d’Arran…

Les Terres d’Arran servent de décors et de cadres à plu­sieurs uni­vers coha­bi­tant sans vrai­ment se ren­con­trer. On y trouve des Elfes dont les ava­tars sont décli­nés en vingt-cinq tomes, les Nains en seize tomes les Orcs et Gobe­lins en huit tomes. Viennent s’intégrer les Mages, une série en quatre albums. Elle est por­tée par quatre per­son­nages explo­rant les quatre voies de la magie, celle des Elé­men­ta­ristes, celle des Runiques, celle plus dan­ge­reuse des Nécro­man­ciens pour finir par celle des Alchi­mistes. Le Mage suprême est celui qui maî­trise les quatre. À ce jour, per­sonne n’y est parvenu !

Le pre­mier volet met en scène celle des Élé­men­ta­ristes, une des voies majeures, la plus dif­fi­cile, voire la plus dan­ge­reuse car le mage doit maî­tri­ser les quatre élé­ments, le temps et concen­trer toute son éner­gie dans un objet qu’il oriente pour l’utiliser.

Shan­non vit à Cast­le­lek, un ter­ri­toire oublié, indé­pen­dant de tout royaume pour une rai­son qui reste incon­nue même si les hypo­thèses sont nom­breuses. Elle garde des biquettes en com­pa­gnie de Pier, un gar­çon de son âge. Elle est intré­pide et… très curieuse. Aussi, ce vieil homme qui habite dans cette baraque iso­lée, qui n’a pas d’amis, l’intrigue. En son absence, elle s’introduit chez lui, ne trouve rien de révé­la­teur sauf un cof­fret. Il la sur­prend mais est séduit par cette gamine. Il lui dit s’appeler Tyrom, mais n’avoir aucun sou­ve­nir. Le cof­fret reste invio­lable mal­gré tous les essais.

Elle le convainc de cher­cher des traces de son passé et l’emmène chez l’archiviste. Si ce der­nier ne trouve rien sur le nom de Tyrom, Shan­non découvre, dans un gri­moire, qu’une loi oblige les mages à se faire recen­ser et à se mettre au ser­vice de sei­gneu­ries. Ceux qui refusent deviennent des parias. Et le roi Gerald du royaume de Koro­more décide de s’emparer de Castlelek…

Avec cette série pré­vue, pour l’instant, en quatre volets, Jean-Luc Istin et Nico­las Jarry se par­tagent les scé­na­rii. Le gra­phisme est assuré par un couple dessinateur-coloriste dif­fé­rent pour chaque album pour satis­faire la paru­tion de cette tétra­lo­gie en une année. Dans ce pre­mier opus, la part belle est faite à un couple impro­bable consti­tué d’une gamine gouailleuse et d’un colosse plu­tôt pla­cide sauf quand des évé­ne­ments graves demandent son inter­ven­tion.

Avec un scé­na­rio au rythme enlevé, au ton balan­çant de la gra­vité à l’humour, Jean-Luc Istin offre une intrigue inté­res­sante, réus­sis­sant à sor­tir des sen­tiers bat­tus du genre. On trouve, ainsi, beau­coup d’action, des sen­ti­ments géné­reux et ignobles, de l’émotion et une bien jolie conclusion.

Le des­sin de Kyka Duarte est pré­cis, net, fouillé, riche en détails avec des décors savam­ment tra­vaillés et des per­son­nages bien mis en valeurs. Les cou­leurs de J. Nau­jan sont en majo­rité lumi­neuses et éclairent de manière effi­cace les dif­fé­rents registres de l’histoire.

Un pre­mier volet qui attire l’attention pour le choix du thème est pour un gra­phisme bien adapté au sujet. Depuis le tome 2, Era­gan, et le tome 3, Althe­rat, sont parus pour­sui­vant avec bon­heur le contexte ini­tié dans Aldo­ran.

serge per­raud

Jean-Luc Istin (scé­na­rio), Kyka Duarte (des­sin) & J. Nau­jan (cou­leurs), Mages – t.1 : Aldo­ran, Soleil, coll. “fan­tas­tique”, juin 2019, 48 p. – 14,95 €.