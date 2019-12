Pictor, un générateur d’enluminures qui s’adapte à tous les textes

Les enlu­mi­nures font par­tie des élé­ments qui attirent ins­tan­ta­né­ment l’attention, dans les manus­crits anciens. L’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT), labo­ra­toire du Centre natio­nal de la recherche scien­ti­fique (CNRS) a mis au point un outil très simple pour per­mettre à cha­cun d’en pro­fi­ter : Pic­tor peut chan­ger un texte en un assem­blage d’enluminures, pour le seul plai­sir des yeux.

Le fonc­tion­ne­ment et l’utilisation de Pic­tor sont lim­pides : le nom de l’outil évoque le pen­dant du « scrip­tor », le scribe, qui était chargé, de son côté, d’apporter des illus­tra­tions et de la cou­leur aux manus­crits.

« On peut donc par­ler de “manus­crits enlu­mi­nés”, de “manus­crits à minia­tures”, et même de “manus­crits à pein­tures”, comme le font cer­tains spé­cia­listes, puisque l’artiste chargé de cette part de l’œuvre était nommé pic­tor au Moyen Âge, pour le dis­tin­guer du scrip­tor », rap­pelle l’IRHT qui est un labo­ra­toire de recherche du CNRS « qui se consacre à la recherche fon­da­men­tale sur les manus­crits médié­vaux et les impri­més anciens ». Les images uti­li­sées, elles, pro­viennent de la Biblio­thèque vir­tuelle des manus­crits médié­vaux, pla­te­forme qui per­met de consul­ter ces pièces patri­mo­niales numérisées.

D’autres élé­ments ont été sélec­tion­nés par Alexandre Jury pour Limé­dia Gale­ries, site don­nant accès au patri­moine numé­risé et conçu dans le cadre du pro­jet Biblio­thèque numé­rique de réfé­rence porté par les inter­com­mu­na­li­tés de Thion­ville, Metz, Nancy et Épinal.

L’outil per­met de géné­rer une image, qui pourra être impri­mée ensuite. Et, pour­quoi pas, ser­vir pour les éti­quettes de tous ces cadeaux à venir…