Serge Cospérec, La guerre des programmes (1975–2020). L’enseignement de la philosophie, une réforme impossible ?

Avec La guerre des pro­grammes (1975–2020). L’enseignement de la phi­lo­so­phie, une réforme impos­sible ?, les édi­tions Lambert-Lucas (coll. Didac-Philo) font paraître l’enquête de Serge Cos­pé­rec sur l’échec de la réforme des études de phi­lo­so­phie et sur la situa­tion où se trouve aujourd’hui cet enseignement :

Pour­quoi les réformes de l’enseignement de la phi­lo­so­phie ont-elles toutes dégé­néré en affron­te­ments vio­lents entre « conser­va­teurs » et « pro­gres­sistes » ? Pour­quoi se sont-elles pola­ri­sées sur la ques­tion des pro­grammes ? Quels en ont été les acteurs, pour quelles moti­va­tions et dans quels rôles ?

Dès 1975, le Greph et Jacques Der­rida sou­li­gnaient l’impasse d’un modèle hérité du temps où la « classe de phi­lo­so­phie », cou­ron­ne­ment des études secon­daires, était réser­vée à une élite sociale. En 2020, la dis­pa­ri­tion de la série L, les dif­fi­cul­tés que la phi­lo­so­phie ren­contre dans la filière tech­no­lo­gique, l’étouffement des inno­va­tions péda­go­giques par l’institution sco­laire signent la mar­gi­na­li­sa­tion de cette dis­ci­pline.

La pers­pec­tive est amère pour les pro­fes­seurs et déso­lante pour les élèves, alors que la phi­lo­so­phie pour tous est deve­nue plus que jamais néces­saire. Ce livre retrace l’histoire igno­rée d’un échec, avec ses posi­tions, ses ques­tion­ne­ments, ses débats. Parce que l’enseignement sco­laire de la phi­lo­so­phie reste à réinventer.

Serge Cos­pé­rec, La guerre des pro­grammes (1975–2020). L’enseignement de la phi­lo­so­phie, une réforme impos­sible ?, édi­tions Lambert-Lucas, coll. Didac-philo (sous la direc­tion de Fré­dé­ric Cos­sutta), novembre 2019, 272 p. — 24,00 €