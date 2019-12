Guylaine Monnier, Un jour demain

Pri­mi­tive du futur

Guylaine Mon­nier dresse dans ses poèmes une sorte de bilan (pro­vi­soire) de sa vie : “C’est l’histoire d’une femme. Elle dit à un moment, je ne sais plus./ Elle dit, gre­nier de la mémoire. La voix file d’entre ses lèvres souffle une même consonne et sa bouche forme trois mots, fille femme femelle”.

Dès lors, à tra­vers des frag­ments de sou­ve­nirs repris — for­cé­ment — par les effets de temps, “ce qui ne gran­dit plus vieillit/ — tou­jours hors du ventre — / joies et peines y forment pour­tant / une eau par­fai­te­ment lim­pide”.

Car il existe chez l’auteure une pro­pen­sion à une extase de la vie dans divers moments de sen­sua­lité de plu­sieurs registres. La nature reste — dans son aspect aqua­tique et vapo­reux — ce qui nimbe les pas de la “Fille, femme, mère, char­riées sur chaque rive”.

L’auteure crée des textes où une intel­li­gence est en acte dans les reprises qui revi­sitent ce qu’on entend par iden­ti­fi­ca­tion et appar­te­nance. Des agen­ce­ments féconds et habiles ouvrent les ques­tions qui dépassent une simple vision égo­tique. Les agen­ce­ments et recom­po­si­tions sen­so­rielles deviennent une manière par­ti­cu­lière de mettre du “luxe” dans la vie.

Il n’a rien de super­fé­ta­toire : ce luxe est celui d’une sagesse exis­ten­tielle fait de sim­pli­cité et de justesse.

Guylaine Mon­nier rap­pelle une poro­sité essen­tielle : il suf­fit d’écouter pour entendre et de regar­der pour voir. Et c’est pour­quoi le livre est lumi­neux. Une forme d’autobiographie se remonte par frag­ments loin de l’auto-fiction dans ce qui devient divers foyers qui font oublier à l’auteure d’être triste. A ses lec­teurs aussi.

A ce titre, elle reste pri­mi­tive du futur.

jean-paul gavard-perret

Guy­laine Mon­nier, Un jour demain, illus­tré par Pierre Lebas, Edi­tions Pupilles Vaga­bondes, 2019 — 15,00 €.