Marc Cholodenko, Sarabandes, passacailles, naïades en bikini

Lignes d’inconduite

Marc Cho­lo­denko construit son livre comme un roman photo aux élé­ments tou­jours éro­tiques mais tout autant diver­si­fiés. Le tout pour de sou­ve­raines et ado­rables évi­dences qui se passent d’images. La langue dans sa sen­sua­lité les rem­place dans une séries de pompes et de cir­cons­tance où séduc­tion, voyeu­risme, éro­tisme et por­no­gra­phie se mêlent.

Le lec­teur va croi­ser des demoi­selles en talons hauts et maillots de bains (une pièce). Elles sont égra­ti­gnées de noms obs­cènes. Mais il y a aussi des peintres (Le Lor­rain, Manet, Sol LeWitt), un film de Fel­lini (“Les Nuits de Cabi­ria”), Mae West, Ophé­lie et pour cou­ron­ner un empe­reur mon­gol qui n’a rien de mon­go­lien même si la tête lui tourne.

Mais l’écriture ne se contente pas d’une visua­li­sa­tion. Elle est sono­ri­sée par des pro­pos ten­dan­cieux, des can­cans et une can­tate (de Bach). Elle s’accompagne d’une bal­lade irlan­daise et des cris de la révolte de 68 avant que nous soyons invi­tés à un dîner au Ritz au bras (ou presque) de la pia­niste Mar­tha Arge­rich.

Cho­lo­denko s’amuse et “fait style” pour ani­mer ses vignettes. Le texte n’adhère que par­tiel­le­ment aux appa­rences du monde qu’il évoque. L’auteur décale le motif, pro­voque un décro­che­ment visuel et — en écho - ver­tiges et fas­ci­na­tions. Sont atteintes une forme de per­fec­tion lit­té­raire et une ouver­ture de lignes d’inconduite avec les coups de pied de l’âne qu’accorde l’iconoclaste à ses (re)connaissances paradoxales.

jean-paul gavard-perret

Marc Cho­lo­denko, Sara­bandes, pas­sa­cailles, naïades en bikini, P.O.L édi­teur, Paris, 2019, 96 p., 13 E..