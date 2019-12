40 anni di The Wall dei Pink Floyd, ecco come riascoltare l’album (40 ans de The Wall par Pink Floyd, voici comment réécouter l’album)

La Stampa.it/ consigli.it

01 dicembre 2019



40 anni di The Wall dei Pink Floyd, ecco come rias­col­tare l’album

I ‘muri’ fisici e men­tali ci sono ancora oggi e per questo The Wall è un clas­sico musi­cale da risco­prire in tante ver­sioni e in diversi supporti

Il 30 novembre del 1979, quarant’anni fa, il mondo conos­ceva per la prima volta The Wall. Un concept album, l’undicesimo della band, diven­tato famoso sia per le sono­rità rock pro­gres­sive, sia per i valori uni­ver­sali conte­nuti in esso. Roger Waters, che per primo imma­ginò lo sto­ry­tel­ling dell’album dei Pink Floyd, ci mise den­tro molte emo­zioni e sen­sa­zioni per­so­nali. I pro­pri disagi infan­tili, i traumi e l’insofferenza verso l’autorità scolastica.

Con esso il musi­cista diede forma a quel ‘muro’ che ogni indi­vi­duo conserva tra sé e l’esterno; il confine che divide il pro­prio uni­verso inter­iore ori­gi­nale dalle regole sociali. The Wall diventò per questo e fin da subito, un culto. Visio­na­rio, rock, cupo e intenso, ogni ascol­ta­tore ci tro­verà ancora oggi una moti­va­zione per sen­tirsi ‘alie­nato’. E come ogni feno­meno che si ris­petti, rimane un tem­pio in cui entrare ancora oggi con CD, DVD e vinili che ne cele­brano la potenza musi­cale e letteraria.

La Dis­co­very Col­lec­tion include 14 album del gruppo tra quelli regis­trati in stu­dio, rimas­te­riz­zati da James Guthrie (co-produttore di The Wall), e rie­di­tati con un nuovo packa­ging. I nuovi libretti sono creati da Storm Thor­ger­son, art direc­tor sto­rico della band. Quindi questo acquisto è più di un sem­plice ascolto; è un viag­gio. La ver­sione in vinile ha un costo mag­giore ris­petto a quella in CD pro­prio per la cura dedi­cata a tutta la confe­zione. Si tratta del resto di un oggetto da col­le­zione e non di puro consumo estem­po­ra­neo.

Fate voi la vos­tra scelta da amatori.

Live e in for­mato CD, l’idea di Sony CD che ripro­duce un mitico concerto dal vivo di The Wall con momenti in cui Roger Waters rac­conta il pro­prio vis­suto. In par­ti­co­lare, spez­zoni del viag­gio che il musi­cista fece per andare a visi­tare la tomba del padre morto durante una bat­ta­glia avve­nuta ad Anzio nel 1944. La coper­tina è molto curata ed è pre­sente anche una ver­sione in vinile. Quindi se siete dei veri appas­sio­nati del culto del gruppo non potete per­dervi questa perla

The Wall è un film del 1982 diretto da Alan Par­ker. Il pro­ta­go­nista Pink, l’alter ego di Waters nell’album The Wall, qui è inter­pre­tato da Bob Gel­dof. La pel­li­co­lao rap­pre­senta la tras­po­si­zione in imma­gini, suoni e fic­tion del grande clas­sico musi­cale a cui si ispira. Il pro­ta­go­nista del film è una rocks­tar tos­si­co­di­pen­dente che riper­corre la pro­pria vita di traumi, dalla cres­cita senza il padre morto in guerra con una madre pos­ses­siva e che dà forma alle pro­prie osses­sioni tra dise­gni ani­mati e assoli di chi­tarra. Tutti spunti che ris­pec­chiano la vita vera di Waters. La colonna sonora fu inter­pre­tata dallo stesso Gel­dof sulle musiche ori­gi­nali dei Pink Floyd. Il DVD rap­pre­senta quindi un modo per risco­prire il mondo per­so­nale del can­tante e musi­cista da una pros­pet­tiva inedita.

tra­duc­tion :

40 ans de The Wall par Pink Floyd, voici com­ment réécou­ter l’album

Les “murs” phy­siques et men­taux sont encore là aujourd’hui et pour cette rai­son “The Wall” est un clas­sique musi­cal à redé­cou­vrir dans de nom­breuses ver­sions et dans dif­fé­rents supports.

Il y a qua­rante ans, le 30 novembre 1979„ le monde entier accé­dait pour la pre­mière fois à “The Wall”. Un concept album, le onzième du groupe, devenu célèbre à la fois pour les sono­ri­tés rock pro­gres­sives et pour les valeurs uni­ver­selles qu’il contient. Roger Waters, qui a d’abord ima­giné la sto­ry­tel­ling de l’album de Pink Floyd, y a mis beau­coup d’émotions et de sen­ti­ments per­son­nels. Ses malaises enfan­tins, les trau­ma­tismes et l’intolérance envers l’autorité sco­laire. Avec tout ceci, le musi­cien donna forme à ce “mur” que chaque indi­vidu conserve entre lui et l’extérieur, la fron­tière qui divise son propre uni­vers inté­rieur ori­gi­nel à cause des règles sociales.

Pour cela et dès le début, “The Wall” est devenu culte. Vision­naire, rock, sombre et intense, chaque audi­teur y trou­vera encore aujourd’hui une moti­va­tion pour se sen­tir “aliéné”. Et comme tout phé­no­mène qui se res­pecte, il reste un temple dans lequel entrer encore aujourd’hui avec des CD, DVD et vinyles qui célèbrent sa puis­sance musi­cale et littéraire.

La col­lec­tion Dis­co­very com­prend 14 albums du groupe parmi ceux enre­gis­trés en stu­dio, remas­te­ri­sés par James Guthrie (co-producteur de “The Wall”), et réédi­tés avec un nou­veau visuel. Les nou­veaux livrets sont créés par Storm Thor­ger­son, direc­teur artis­tique his­to­rique du groupe. Cet achat est donc plus qu’une simple écoute ; c’est un voyage. La ver­sion vinyle coûte plus cher que la ver­sion CD en vertu du soin apporté à la pré­sen­ta­tion. Il s’agit du reli­quat d’un objet de col­lec­tion et non d’une simple consom­ma­tion du moment. Faites votre choix d’amateur.

Live et CD, c’est l’idée de Sony CD repro­dui­sant un concert mythique de “The Wall” avec des moments où Roger Waters raconte son vécu. En par­ti­cu­lier, des extraits du voyage que le musi­cien fit pour visi­ter la tombe de son père mort lors d’une bataille qui eut lieu à Anzio en 1944. La cou­ver­ture est très soi­gnée et il y a aussi une ver­sion vinyle. Si donc vous êtes de vrais fans du groupe, vous ne pou­vez pas man­quer cette perle.

The Wall est un film de 1982 réa­lisé par Alan Par­ker. Le pro­ta­go­niste Pink, l’alter ego de Waters dans l’album The Wall, est ici inter­prété ici par Bob Gel­dof. Le film repré­sente la trans­po­si­tion en images, sons et fic­tions du grand clas­sique musi­cal dont il s’inspire. Le pro­ta­go­niste du film est une rocks­tar toxi­co­mane qui retrace sa vie de trau­ma­tisme, son évo­lu­tion sans le père mort à la guerre avec une mère pos­ses­sive et qui donne forme à ses obses­sions entre des­sins ani­més et solos de gui­tare.

Tous ces élé­ments reflètent la véri­table vie de Waters. La bande sonore fut inter­pré­tée par le même Gel­dof sur les musiques ori­gi­nales des Pink Floyd. Le DVD est donc un moyen de redé­cou­vrir le monde per­son­nel du chan­teur et musi­cien à par­tir d’une pers­pec­tive inédite.

fre­de­ric grolleau

