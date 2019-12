Olivier Rolin, Extérieur monde

Le codex de lui-même

Olivier Rolin touche vrai­ment à la lit­té­ra­ture loin des “musées à soi” ou de l’ennui que crée l’abstraction des mots. Ses sou­ve­nirs ne sont pas de simples cou­ronnes mor­tuaires issues de ses car­nets. L’ex-combattant révo­lu­tion­naire, les repi­quant, feint de tirer pro­vi­soi­re­ment sa révé­rence sans cher­cher à racon­ter sa vie.

Il s’agit de tout brouiller dans un chaos qui passe de Nabo­kov à Kafka via des curés croates.

Certes, une archéo­lo­gie et un ordre se croisent là où les femmes gardent une impor­tance majeure. Mais un tel magma ne pos­sède rien de ver­beux. Il y a là une mosaïques d’éléments et de visages tirés du monde et revi­si­tés par une inté­rio­rité. C’est une suite de fugues plus struc­tu­rées qu’il n’y paraît car en un tel bor­del tout se tient. L’incarnation de la lit­té­ra­ture passe par ce qui fait le lit d’un essai auto­bio­gra­phique volon­tai­re­ment boi­teux ou un codex de lui-même. Dans cette démarche, les mots prennent le des­sus sur la narration.

En un tel musée de curio­sité tout s’écarte des normes par la liberté de struc­ture. Le bio­gra­phique se forme et se déforme en sub­di­vi­sions intem­pes­tives. Tout bas­cule mais se retrouve chez ce séduc­teur de culture livresque mais qui n’est jamais mangé par qui il est. Le tout sans cher­cher à offrir une par­faite iden­tité. Bien au contraire.

Res­tent juste des pistes, des indices. Au lec­teur d’en trou­ver le sens au milieu des che­ve­lures des femmes. Mais pas seule­ment. L’oeuvre suit son cours là où tout est vrai.

Un seul détail est inventé : celui d’une contra­ven­tion absurde dans une île per­due des Açores dont le règle­ment aurait fini par un verre que l’auteur n’a jamais partagé.

jean-paul gavard-perret

Oli­vier Rolin, Exté­rieur monde, Gal­li­mard, coll. Blanche, Paris, 2019