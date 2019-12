Yves Sente & Iouri Jigounov, XIII : t.26 : 2132 mètres

Mayflo­wer aux portes du pou­voir suprême ?

Le pré­sent tome ouvre un nou­vel épi­sode de l’épopée de XIII, cet amné­sique que tout le monde se dis­pute. Yves Sente sème le trouble et brouille les cartes à plai­sir. Il donne à son héros une nou­velle direc­tion, le rap­proche de cette orga­ni­sa­tion ultra-conservatrice qui cherche à s’emparer du pou­voir suprême aux États-Unis. Mais Jason est-il dans cette posi­tion de son plein gré, en pleine conscience ?

Com­ment peut-il, alors qu’il ne sait rien de son passé, émettre une telle réponse quand Mil­dred lui pré­sente la grande table qui a vu se réunir le Conseil d’administration depuis quatre cents ans : “Dom­mage que vos ancêtres aient empê­ché les miens d’y sié­ger…” May­flo­wer est le nom du bateau avec lequel William Brad­ford, son épouse et quelques autres sont par­tis de Leyde, aux Pays-Bas, en 1620, pour trou­ver une terre où ils pour­raient vivre leur reli­gion. Ils sont consi­dé­rés comme les fon­da­teurs des États-Unis.

À la Mai­son Blanche, le conseiller à la Sécu­rité Natio­nale se pré­oc­cupe de la réélec­tion du Pré­sident.

Un an et demi plus tôt, sur une tour, un tireur d’élite rate sa cible, une photo gran­deur nature située à 2132 mètres.

Dans la ban­lieue de Bos­ton, une équipe s’active à mettre en place un sys­tème d’écoute dans la demeure de Janet Fitz­sim­mons. Lorsque celle-ci arrive, elle s’inquiète pour savoir si tout est prêt pour accueillir M. MacLane. En pre­nant l’apéritif, Jason lui demande si elle a réflé­chi à sa pro­po­si­tion de prendre un poste d’administrateur et il pré­cise : “… au sein de notre fon­da­tion.” La jeune veuve du 44e pré­sident, qui est éga­le­ment pré­si­dente de la Fon­da­tion May­flo­wer, accepte.

Mil­dred, l’administratrice briffe Jason sur l’organisation. Elle argu­mente qu’il devrait, par un acte fort, prou­ver aux autres membres sa sin­cé­rité quant à son sou­tien sou­dain à May­flo­wer. D’après ses sources, elle sait qu’il est un tireur d’élite, affir­ma­tion que Jason ne contre­dit pas, n’en sachant rien.

Le len­de­main, dans la suite 1021 du Water­gate Hôtel, le séna­teur Ben­ga­line est filmé pen­dant ses ébats avec une jolie femme. Celle-ci, en lui mon­trant le film et en mena­çant de le dif­fu­ser, lui impose de démis­sion­ner de son poste de pré­sident du Sénat.

Au Bani­chis­tan, trois dji­ha­distes égorgent des pri­son­niers pour prou­ver qu’ils sont dignes d’accomplir la mis­sion sacrée confiée par le tout-puissant.

Que fait Jason dans ce groupe alors qu’il conti­nue de voir, en cati­mini, la capi­taine Spark des Navy Seals ?

Le des­sin très réa­liste de Iouri Jigou­nov met en scène une his­toire dense, très ryth­mée, avec des pas­sages rapides d’un groupe de pro­ta­go­nistes à un autre. Les per­son­nages sont bien cam­pés, stables d’une séquence à l’autre et c’est un avan­tage pour une lec­ture agréable compte tenu de la diver­sité des actions. La mise en cou­leurs est signée de Bruno Tatti qui, par des fonds dif­fé­rents, per­met de se repé­rer faci­le­ment dans les dif­fé­rentes phases de l’intrigue.

Yves Sente pro­pose une belle énigme toute en sub­ti­lité avec une mon­tée en ten­sion rapide jusqu’à une conclu­sion finale époustouflante.

serge per­raud

Yves Sente (scé­na­rio) Iouri Jigou­nov (des­sin) & Bruno Tatti (cou­leurs), XIII : t. 26 : 2132 mètres, Dar­gaud, novembre 2019, 48 p. – 12,00 €.