Raluca Belandry, Daïmon

Quoique fas­ciné par Yeats, Ros­setti, T.S. Eliot, William Car­los Williams et retrou­vant Paris et des études de droit, le fran­çais per­mit à Raluca Belan­dry de ne “pas faire sous la mère” (encore Beckett) et se glis­ser “sous des draps renou­ve­lés, jamais lisses, jamais blancs, sou­vent tour­men­tés, alter­nant visages, rires et gémis­se­ments, exac­te­ment comme des pages qui se tournent à la hâte, car le temps écoulé ne se rat­trape pas”. Et d’ajouter “Le gen­til spectre enfermé depuis la perte de la mémoire se réveille et parle, enfin”.

La langue foraine per­met en consé­quence de s’écrire en un dépha­sage essen­tiel. Par ce biais un souffle jaillit de l’inconscient pris au piège d’un lan­gage dont à l’origine il igno­rait tout. Il se refait une santé par opé­ra­tion — enten­dons cou­pure — qui per­met de répondre à la ques­tion essen­tielle : “Qu’est-ce qu’un mot ouvre ?”.

Raluca Belan­dry y répond aussi avec sa revue Daï­mon dont vient de paraître le numéro 3. Cette revue, comme l’écrit la direc­trice, “veut don­ner à lire la contem­po­ra­néité d’une langue et d’une réflexion ancrés dans une ligne lit­té­raire affir­mée” et — ajou­tons — sin­gu­lière. A côté d’écrivains confir­més (Jean-Philippe Domecq — auteur ici de deux textes incan­des­cents remar­quables d’intelligence -, Denis Mos­co­vici et Pierre Vin­clair) la revue met en évi­dence un jeune auteur : Thi­bault Ulysse Comte dont l’oeuvre avance comme toute celles (rares) dignes de ce nom : sans anti­ci­per ses mots de sens.

Thibault Ulysse Comte sait que “l’homme a besoin de son ombre, de son démon pour se recon­naître sous sa forme de néant, pour s’évader der­rière don nom”. Cela demande de la sou­plesse dans la fixa­tion. Il s’agit d’envisager ce qui se passe devant et der­rière soi afin de com­prendre ce qui forme un “je” en son “ça parle” dont les cur­seurs res­tent des clauses de confi­den­tia­lité.

Et qu’importe si l’auteur perd sa face. Ses textes et son inte­view le prouvent. Ce qui compte est qu’ils tentent de lever un secret, d’où chez l’auteur un hom­mage à Belinda Can­none.