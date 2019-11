Jacques Sojcher, Joie sans raison

Entre culpa­bi­lité et innocence

Depuis son “Rêve de ne pas par­ler”, Jacques Soj­cher revient à la bles­sure ini­tiale et les trains de la mort qui empor­tèrent une par­tie des siens. L’auteur tente de rédi­mer l’horreur insup­por­table. Il réaf­firme une fois de plus ici l’essentiel : “Tu as perdu l’ours à rou­lette /Tu as perdu ton cahier d’écolier / Tu as perdu des lettres d’amour” mais ajoute-t-il “non la joie sans rai­son”.

A défaut de cette der­nière, celle-là pos­sède néan­moins une cause. Le poète en n’est pas for­cé­ment très fier puisque cette joie est cau­sée non par “la” mais les femmes en ce “point d’amour” dont parle Beckett et qui s’ouvre à un double pro­po­si­tion de lec­ture : le “point” est autant de fixa­tion que d’un vide.

Car, depuis tou­jours, Soj­cher — eu égard à l’origine et le sans nom — est un séduc­teur pri­me­sau­tier et volage. Et de s’avouer à lui-même : “Les femmes t’ont dis­trait de la lit­té­ra­ture”. Mais néan­moins elles nour­rissent tous ses livres de poé­sie jusqu’à le trans­for­mer en l’homme “irréel” qu’il est devenu. Mais homme tout de même.

Il trouve à tra­vers elles (et ici la pro­vi­soire ?) der­nière le sen­ti­ment de vivre face au dur désir d’exister. Le tout entre culpa­bi­lité et innocence.

Mais l’auteur ne triche pas. Il avance au milieu de ses conquêtes : “Sans femmes tu n’es pas homme”. Elles se suc­cèdent, non sans amour, mais comme une suc­ces­sion de feux fol­lets dont les des­sins d’Arié Man­del­baum sou­lignent la fré­né­sie. La der­nière est tou­jours la pre­mière : “Elle devient réelle / Et sa place est dans le livre”.

Bref, elles se suc­cèdent. Et le temps ne fait rien à l’affaire.

jean-paul gavard-perret

Jacques Soj­cher, Joie sans rai­son, illus­tra­tions d d’Arié Man­del­baum, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2019, 54 p.