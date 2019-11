Lutter contre la nov­langue appauvrie

Parmi les chan­ge­ments de plus en plus rapides qui affectent nos rela­tions sociales, ceux qui concernent le sta­tut de la parole et du lan­gage ne sont pas les moindres. L’écrit prend même un sta­tut par­ti­cu­lier de nov­langue appau­vrie. Face à cette mala­die infan­tile, Pérec a inventé divers sub­ter­fuges.

Pour preuve ce What a Man ! Il s’agit d’un mono­vo­ca­lisme : la seule voyelle autorisée est le « a ». D’ailleurs, l’auteur signa le livre sous le nom de Gar­gas Parac. Le texte se com­pose de trois par­ties : pro­logue, flash-back et épilogue des aven­tures d’un « crack pas ban­cal, as à la San A » alias d’Armand d’Artagnan, bret­teur devant l’éternel et qui mit bas (enten­dons à terre) le fier-à-bras Andras Mac Adam pour l’assassinat d’un Max van Zapatta avant qu’un « banal anthrax nasal » le fasse pas­ser de OK Cor­ral à K. O., d’où le chaos.

Face à la perte de sens que les dis­cours média­tiques opèrent, Perec revient à sa langue par­ti­cu­lière dans un jeu qui est accom­pa­gné ici d’un appa­rat cri­tique un peu super­fé­ta­toire de Mar­cel Bénabou. Car il faut se lais­ser faire moins par les signi­fi­ca­tions que par la matières des mots que l’auteur des Choses pro­pose.

Se retrouve ici la plus belle armoire à phar­ma­cie men­tale. Les molé­cules ver­bales réparent bien des désordres. Il n’existe plus de rap­port patho­lo­gique au langage.

Pérec prouve que, s’il n’y a pas de parole sans demande, toute demande sans frus­tra­tion est géné­rée par ce qui reste sans réponse. Et à sa manière, il rebon­dit sur cette qua­dra­ture afin que les mots vivent leur vie.

jean-paul gavard-perret

Georges Pérec, What a man !, Le Cas­tor Astral, 2019, 88 p. — 14,00 €.