Gaudenzio Marconi le pionnier transalpin (exposition)

Entre la magie céleste et la terrestre

Le pho­to­graphe ita­lien Gau­den­zio Mar­coni (1841–1885) illus­tra par­fai­te­ment le lien qu’entretenait à l’époque cet art nais­sant et la pein­ture. La plu­part de ses images étaient des nus. Et ce, à la fois par inté­rêt pour le sujet mais aussi pour une uti­lité pra­tique. À cette époque, artistes et étu­diants uti­li­saient des pho­to­gra­phies comme matériau-source pour leurs tra­vaux.

D’ailleurs, à par­tir de 1871, le label de l’atelier Mar­coni por­tait le titre de «Pho­to­graphe de l’École des beaux-arts» en rai­son de ses rela­tions avec elle.

Le créa­teur fit beau­coup de tirages à l’albumine à par­tir de plaques de col­lo­dion humide. Ses per­son­nages prennent des poses à l’Antique ou selon les canons esthé­tiques de la Renais­sance. Et Mar­coni pré­féra à un fond baroque des décors neutres pour mettre en valeur les forme du corps et leurs mou­ve­ments ten­dus par­fois dans des posi­tions inha­bi­tuelles qu’il aurait été dif­fi­cile de tenir pour les modèles vivants.

Néan­moins, ces œuvres “d’étude” dépasse lar­ge­ment le simple pro­pos uti­li­ta­riste. Mar­coni devint le pion­nier de la photo de nu et ouvrit une voie où ces propres images près de 150 plus tard n’ont rien de désuètes ou sur­an­nées. Elles lient l’éros à un effet d’abyme par indu­ra­tions et réso­nances. Entre la magie céleste et la ter­restre, Mar­coni fit entrer l’éros par ses enchan­te­resses.

Il appelle à l’horizon de la (faible) volonté du voyeur tout un sys­tème de trans­fu­sion et de trans­va­se­ment. L’hygiène la plus intime res­tera appa­rem­ment celle du men­tal. Mais un doute subsiste.

jean-paul gavard-perret

Gau­den­zio Mar­coni, Gale­rie Daniel Blau, Munich, de 4 novembre au 17 novembre 2019.