Bernard Noël, François Lunven

L’entrée dans la matière même de l’art

Fran­çois Lun­ven est mort à 29 ans en 1971 à la veille d’une expo­si­tion impor­tante, il avait 29 ans. Il reste un des plus grands gra­veurs du XXe siècle dont l’oeuvre est aussi rare qu’importante. Ber­nard Noël qui fut son ami lui consa­cra plu­sieurs textes, ras­sem­blés ici.

Ils furent un moyen de conju­rer l’absence et rap­pe­ler à tra­vers le lien de l’amitié ce que ce tra­vail pos­sède d’universel et de tra­gique. Les texte sont pro­lon­gés par une suite com­plète des gra­vures de l’artiste pour Julien Gracq.

“Il était vivant. Il est mort. La vie devient du passé ; la mort reste per­pé­tuel­le­ment au pré­sent. Il savait que la seule durée est de ce côté-là, et que l’homme, à la fin, tombe dans l’histoire.” écrit Ber­nard Noël.

Et toute cette pro­blé­ma­tique innerve l’oeuvre de créa­teur — comme d’ailleurs celle de son critique.

Dans ses images de la danse, du com­bat, du car­na­val”, sinon la mort, la décom­po­si­tion de la vie est là. Néan­moins, une recom­po­si­tion tente de suivre son cours comme s’il fal­lait par­fois faire preuve d’oubli et même si les textes du poète s’inscrivent en faux contre lui.

C’est comme si la vie pou­vait recom­men­cer où on l’ignore, sans néan­moins un pen­chant pour l’illusion.

Lun­ven — et Noël le rap­pelle — savait péné­trer dans le temps et com­prendre que tout va finir et que la fin déter­mine notre existence.

Il ne s’agissait pas de se sou­ve­nir seule­ment de la mort mais de voir devant soi l’ouverture d’une plé­ni­tude : ce n’est pas une échap­pée, c’est l’entrée dans la matière même de l’art. Et les textes res­semblent à l’espace de la mémoire, mais ils n’excluent pas la perte et l’oubli.

Mais, dans les deux cas, le pou­voir de créa­tion contrôle la rela­tion avec le temps.

jean-paul gavard-perret

Ber­nard Noël, Fran­çois Lun­ven, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2019, 88 p. — 19,00 €.