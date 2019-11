John Rankin, RANKIN. From Portraiture to Fashion (exposition)

Se connec­ter aux modèles

Rankin est un des pho­to­graphes les plus célèbres. Cou­vrant trois aspects dif­fé­rents de son tra­vail – la mode, l’art, le por­trait –, son l’exposition de Milan prouve sa capa­cité par une approche fraîche, abrupte et imper­ti­nente d’expérimenter des réa­li­sa­tions com­plexes.

Pen­dant quatre mois, il pré­sen­tera une expo­si­tion tour­nante de son tra­vail, célé­brant le Fes­ti­val du film de mode (novembre) et la Semaine de la mode fémi­nine (février 2020). Le pho­to­graphe veut ainsi faire par­tie du tissu cultu­rel de Milan au cours de cette période.

Quoique confec­tion­nant sur­tout des oeuvres en cou­leurs, Ran­kin aime réa­li­ser des images en noir et blanc, entre autres dans son propre maga­zine “Hun­ger”. Il a aussi tourné des films à des époques dif­fé­rentes, par exemple avec Clau­dia Schif­fer ou avec Gigi et Bella Hadid.

Mais son modèle pré­féré reste Heidi Klum : il tra­vaille avec elle depuis des années et ils ont réa­lisé deux livres ensemble.

Il décloi­sonne l’opposition qui indui­rait un por­trait sans sens pour la mode et une pho­to­gra­phie de mode sans le sens d’un bon por­trait car il estime que les modèles “sont tou­jours plus attrayants que les vête­ments qu’ils portent”. Et don­ner le nom de l’exposition “From Por­trai­ture to Fashion” est pour lui une manière de jouer sur les vues tra­di­tion­nelles de ces types de pho­to­gra­phie.

Il existe un dia­logue entre chaque caté­go­rie et Ran­kin veut tou­jours se connec­ter aux modèles.

jean-paul gavard-perret

John Ran­kin, RANKIN. From Por­trai­ture to Fashion, gale­rie 29 Arts in Pro­gress, Milan, novembre 2019 — février 2020.