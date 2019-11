Chloé Esposito, Bad

Quelle héroïne !

Bad est la suite de Mad, un roman paru au fleuve noir en 2018. Il y a donc un fort risque de spoi­ler si vous n’avez pas décou­vert le pre­mier volet des aven­tures plus que mou­ve­men­tées d’Alvina Knightly, une jeune Anglaise de 25 ans. Elle est la jumelle d’Elizabeth, dite Beth. Si tout semble réus­sir à son aînée, de quelques minutes, Alvina, dite Alvie, ne connaît que des galères. Elles ne s’entendent pas bien. Le der­nier clash est sur­venu quand Alvie, pro­fi­tant de sa res­sem­blance avec sa sœur, a essayée de cou­cher avec Ambro­gio, le futur mari de celle-ci. Il est si beau !

Mais Beth, depuis quelques jours, lui demande de venir chez elle, dans sa villa sici­lienne, à Taor­mine. Ayant une vie sen­ti­men­tale déser­tique, mal­gré ses envies, ayant perdu son emploi et s’étant fait mettre à la porte par ses colo­ca­taires, elle accepte l’invitation.

Quand débute l’intrigue de Bad, Alvie est en fuite avec Nino. Ils sont en route pour Londres dans La Lam­bor­ghini d’Ambrogio, avec deux mil­lions d’euros. Mais le len­de­main, Alvie vomit la trop grosse quan­tité d’alcool absor­bée pour se conso­ler de la tra­hi­son de Nino. Il est parti avec l’argent et la voi­ture. Pru­dente cepen­dant, elle avait ins­tallé une appli­ca­tion sur le télé­phone de son amant pour le loca­li­ser.

Par la télé­vi­sion, elle apprend que le corps d’une jeune anglaise, du nom d’Alvina Knightly, a été retrou­vée en Sicile et que la police recherche sa sœur jumelle pour l’interroger. Com­mence alors pour Alvie une course folle semée de cadavres avec la mafia et la police aux trousses…

La gémel­lité offre aux roman­ciers des poten­tia­li­tés d’intrigue diverses et variées, sur­tout des pos­si­bi­li­tés d’échanges. Avec Beth et Alvie, Chloé Espo­sito créé un couple assez déton­nant. Elle ima­gine une suc­ces­sion de situa­tions toutes plus abra­ca­da­bran­tesques les unes que les autres. Mais le ton guille­ret, le style alerte, les phrases courtes, les rac­cour­cis, le choix des termes, un voca­bu­laire par­lant, fleuri, des images frap­pantes par leur bon sens et leur per­ti­nence dans l’instant où elles sont pro­fé­rées font oublier les quelques extra­va­gances de l’intrigue.

On se laisse faci­le­ment empor­ter par ce tor­rent narratif.

L’auteure décrit avec humour, avec dyna­misme, les rebon­dis­se­ments et les ava­tars que vit cette héroïne sin­gu­lière, aux res­sources insoup­çon­nées. Bien qu’ayant assas­si­née sa sœur, celle-ci ne la quitte pas,un lien en s’immisçant main­te­nant dans son conscient et en lui déli­vrant des mes­sages, des remarques, des com­men­taires acides ou iro­niques.

La roman­cière par­sème son récit de quan­ti­tés de haï­kus, ces poèmes très brefs, en trois vers. Ceux-ci sont en adé­qua­tion avec l’action, les contin­gences aux­quelles est confron­tée son héroïne. Ainsi, elle en fait un avec treize “merde” qui se ter­mine par : “C’est la cata !” Cepen­dant, elle intègre nombre de cita­tions extraites du Ham­let de Sha­kes­peare que la tra­duc­trice, qui fait un tra­vail remar­quable, tire des ver­sions d’Yves Bon­ne­foy ou de François-Victor Hugo.

Mais Chloé Espo­sito reste tri­viale quant aux choses cor­po­relles, décri­vant les besoins phy­siques ou les actions avec des asso­cia­tions cocasses : “Je savoure d’avance tous ces bif­tons… en plus des miettes de cho­co­lat du sablé du Ritz coin­cées entre mes dents.” Elle ne laisse rien igno­rer de sa vie sexuelle, n’hésitant pas à décrire les moments intenses qu’elle vit avec ses amants.

La roman­cière déve­loppe son intrigue selon un calen­drier serré. Les pre­mières péri­pé­ties débutent le 25 août 2015 dans Mad, elles se pour­suivent le 30 août dans Bad pour se conclure le 6 sep­tembre. Une suite est atten­due avec cette fin ouverte, une suite qui est la bien­ve­nue tant la lec­ture des aven­tures de cette héroïne si par­ti­cu­lière est tru­cu­lente et attractive.

serge per­raud

Chloé Espo­sito, Bad (Bad), tra­duit de l’anglais par Laura Contar­tese, Fleuve Édi­tions, coll. “Roman poli­cier et thril­ler”, juin 2019, 384 p. – 19,90 €.