Peindre, pho­to­gra­phier et écrire

Le pho­to­graphe Jacques Saugy et le peintre Gérard Genoud pro­posent un “dis-voir” où l’oeuvre à quatre mains et sa ges­ta­tion sont l’objet de mots “croi­sés”.

Manière d’évaluer les pos­sibles d’un pas­sage à l’acte par avan­cées dont les mots pré­cisent les ori­gines et le cur­sus avec - comme but - une invi­ta­tion au rêve pour le regardeur/lecteur.



Un tel engen­dre­ment mutuel et réci­proque montre com­ment et à la fois la vie donne nais­sance aux oeuvres et les pho­to­gra­phies à la pein­ture dans ce qui relève de cer­taines licences poétiques.

Peindre, pho­to­gra­phier et écrire deviennent une tri­an­gu­la­tion par­ti­cu­lière. Les images auraient pu être pré­sentes sans aucune expli­ca­tion. Mais ici le pro­pos est dif­fé­rent : la genèse est aussi impor­tante que le résul­tat.

D’où la pré­sence d’une oeuvre et de deux exis­tences en cours que le livre pro­pose jusqu’à sa finalisation.

jean-paul gavard-perret

Jacques Saugy & Gérard Genoud, Dis-voir, Till Schaap Edi­tion, Berne, 2019, 116 p.