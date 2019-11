Emanuele Scorceceletti, Creazioni visibili (exposition)

Entre trans­pa­rence et opacité

Le pho­to­graphe ita­lien Ema­nuele Scor­cel­letti est invité par Leica à expo­ser une rétros­pec­tive de ses œuvres. Après 20 ans à l’Agence Gamma, il n’a cessé d’affiner sa tech­nique de pho­to­gra­phies de mode, du pay­sage, du por­trait, du mon­tage. Il aime inven­ter des his­toires.

Nous les sui­vons à la trace, entre trans­pa­rence et opa­cité. Le corps cherche le corps le décor des abîmes aux rayons d’un mince soleil arti­fi­ciel et s’en dégagent des indices en formes d’intimités.

Ne reste que la com­pa­cité d’une sur­face. Devant le regard, les choses confondent les jours. Des sons, des bruits mais pas au point d’en faire une voix. Reste le bat­te­ment sourd de portes déro­bées.

Les choix tech­niques du créa­teur — argen­tiques ou digi­tales, néga­tifs scan­nés ou tirages bro­mures, noir et blanc ou expres­sion colo­rée — ne sont jamais ano­dins mais le fruit d’une réflexion phi­lo­so­phique et d’un per­fec­tion­nisme absolu qui laissent la pen­sée maî­tri­ser l’espace et le temps en divers jeux de contraires par­fois allé­go­riques là où chaque por­trait révèle un aspect caché de celle ou celui qui est saisi.

jean-paul gavard-perret

Ema­nuele Scor­ce­ce­letti, Crea­zioni visi­bili, Gale­rie Leica, Franc­fort, du 22 novembre 2019 au 2 jan­vier 2020.