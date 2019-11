Ph. Crignon et alii, La Démocratie : Aristophane, Tocqueville, Roth

Le noir est l’uniforme de la démo­cra­tie (Charles Baudelaire)

L’ouvrage com­mence par une intro­duc­tion au thème (par Raïssa Maillard) : sub­stan­tielle (50 pages), elle a l’avantage de faire le tour de la ques­tion effi­ca­ce­ment, et per­met sur­tout de cir­cons­crire la notion au pro­gramme, pour évi­ter les sor­ties de piste.

Elle sera très utile pour se faire une idée avant de se lan­cer dans la lec­ture des œuvres, pour pro­blé­ma­ti­ser immé­dia­te­ment les élé­ments que l’on retien­dra aussi plus faci­le­ment si l’esprit est éveillé à ce qu’il doit trouver.

La pre­mière par­tie (Syl­vain Ledda) s’intéresse aux deux ouvrages d’Aristophane au pro­gramme : Les Cava­liers et L’Assemblée des femmes. Les œuvres sont pré­sen­tées (contexte his­to­rique, cadre ins­ti­tu­tion­nel de la comé­die et ses prin­cipes selon Aris­to­phane), puis l’auteur s’intéresse au trai­te­ment de la notion dans les deux œuvres (lieux de la démo­cra­tie, mise en accu­sa­tion, recherche du bon­heur).

La par­tie II (Phi­lippe Cri­gnon) res­pecte le même plan : pré­sen­ta­tion du contexte, de la phi­lo­so­phie ori­gi­nale pro­po­sée par Toc­que­ville et des thèmes de son ouvrage, puis appli­ca­tion à la ques­tion rete­nue, pour éprou­ver tour à tour la nature de la démo­cra­tie, la concen­tra­tion natu­relle des pou­voirs, le des­po­tisme démocratique.

Dans la troi­sième sec­tion, Flo­rence Fix tra­vaille sur Le Com­plot contre l’Amérique : mise en contexte his­to­rique de l’œuvre, voix de l’enfant dans un monde d’adultes, mélange des genres. Le thème est ensuite ques­tionné au tra­vers de l’œuvre. La qua­trième étude (Flo­rian Pen­na­nech) sert à com­pa­rer les œuvres au pro­gramme entre elles : c’est un outil indis­pen­sable, puisque c’est de cette confron­ta­tion que pour­ront naître les ques­tion­ne­ments propres à conduire une dis­ser­ta­tion telle qu’attendue dans les banques de concours scien­ti­fiques.

C’est là que se fait le tra­vail de finesse de la réflexion, une fois passé le stade de l’appropriation des œuvres dans leur indi­vi­dua­lité propre.

La cin­quième par­tie est plus tech­nique : elle pré­sente la métho­do­lo­gie des épreuves d’écrit et d’oral aux concours, en s’articulant tour à tour sur l’aspect géné­ral, la pra­tique du résumé, la dis­ser­ta­tion, la pré­pa­ra­tion des épreuves à l’oral. La sixième sec­tion pré­sente des cor­ri­gés de dis­ser­ta­tion expli­qués (une rédi­gée, cinq plans détaillés) et de résu­més (deux rédi­gés).

La sep­tième par­tie (Corinne von Kym­mel) pro­pose un réper­toire de cita­tions, très utile, puisqu’il est demandé aux élèves de citer, si pos­sible in extenso, des for­mules ou des pas­sages des œuvres au pro­gramme. L’avantage est que ces cita­tions sont repla­cées sous des titres thé­ma­tiques, qui sont fina­le­ment autant de sous-parties poten­tiel­le­ment pré­sentes dans l’articulation d’un plan de dis­ser­ta­tion (« l’espoir sus­cité par la démo­cra­tie », « les dan­gers liés à la démo­cra­tie » …).

À titre per­son­nel, je conseille­rais donc aux étu­diants d’apprendre l’ensemble par cœur.

Un index des notions per­met de navi­guer rapi­de­ment dans l’ouvrage. Des enca­drés sont dis­sé­mi­nés dans le volume pour rap­pe­ler briè­ve­ment la vie des auteurs, des dates, des prin­cipes fon­da­men­taux. Des repé­rages sont pla­cés sur la tranche du livre pour dis­tin­guer chaque sec­tion. On pourra regret­ter le choix du papier fait pour l’édition (qua­lité jour­nal, ou presque), car il ne per­met pas d’écrire faci­le­ment des­sus : or il est tou­jours utile d’annoter un ouvrage d’étude.

L’avantage direct de ce volume est de pré­sen­ter un manuel tout-en-un, un outil direc­te­ment uti­li­sable pour tout étu­diant de classe pré­pa­ra­toire scien­ti­fique, qui trou­vera là de quoi se pré­pa­rer effi­ca­ce­ment aux concours, pour une matière dont le coef­fi­cient d’écrit n’est pas à négli­ger, contrai­re­ment à ce qu’on pour­rait penser.

yann-loic andre

Ph. Cri­gnon et alii, La Démo­cra­tie : Aris­to­phane, Toc­que­ville, Roth, Paris, GF Flam­ma­rion, 2019, 350 p. — 18,50 €.