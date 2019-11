Aldo Qureshi, La nuit de la graisse

Kafka­re­vi­sité en mode hard-core

Aldo Qure­shi pré­sente ici des vases et autres tubes com­mu­ni­quant. Il pro­pose un étrange voyage dans sa vie — du moins tel qu’il l’image et la fan­tasme — et ce, moins dans l’absolu que le salace. Non que les deux ne puissent faire cause com­mune mais il se refuse à ali­gner les cartes du Tendre et leurs bran­lants bre­lans d’as. Il pré­fère les tri­pots dou­teux et autres sou­ter­rains plus vis­cé­raux.

Si les ventres ne sont pas ouverts, il s’en faut de peu et les yeux se man­ge­raient bien vite dans des assiettes. Preuve que Qures­chi n’a rien d’un ascète lit­té­raire. Il ose des scènes qui ne sont pas loin de l’enfer. Ses vignettes ne cessent de le rap­pe­ler. Et si nos socié­tés sont cen­sées n’avoir plus de gras (pour les pauvres), une graisse s’empare sou­dain d’une ville-monde. Peu d’issue pour la quitter.

Et l’huile des vits d’ange et d’autres sécré­tions s’étend. Cela ne rend en rien les femmes légères et les hommes non plus. Kafka est revi­sité sur un mode plus hard-core. Car si le can­cre­lat a dis­paru (eu égard à une chi­mie dou­teuse), le trou­peau humain fait lar­ge­ment l’affaire. Bref, les lous­tics sont pris au piège et les gardes-chiourmes font le tra­vail.

Avec le coeur dans la sueur et la graisse en une danse per­verse, macabre, glis­sante. Reste l’énergie qui déplace les lignes là où tout s’englue.

Le nar­ra­teur fait son pos­sible pour sor­tir de son laby­rinthe — qui est un peu le nôtre. Mais le dehors bouffe le dedans — et vice-versa.

De par­tout suintent “phy­to­mor­phoses” et autre maux là où tout le monde se tient à car­reau avant de s’allonger dessus.

jean-paul gavard-perret

Aldo Qure­shi, La nuit de la graisse, Ate­lier de l’Agneau, St. Quen­tin de Caplomb, 2019, 104 p. — 17,00 €.