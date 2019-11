Elisabeth Jobien & Yann Chateigné, L’Almanach ECART. Une archive collective, 1969–2019

De la tié­deur à la surchauffe

Proche de Fluxus, le groupe ECART consti­tua à Genève tout un réseau inter­na­tio­nal de l’avant-garde avant de se dis­soudre en 1982. Pour fêter ses 50 ans, ce tra­vail s’ensemble per­met de com­prendre com­ment explo­rer de manière indéite l’art d’une époque, ses remises en ques­tion esthé­tiques et ses créa­tions poé­tiques et poli­tiques.

Le groupe Ecart — palin­drome du mot “trace” — fut fondé par John Arm­le­der, Claude Rych­ner et Patrick Luc­chini en 1969. Il trans­forma les don­nées de pro­duc­tion, de dif­fu­sion et de récep­tion de l’art. L’Almanach le prouve à tra­vers près de 400 docu­ments d’archives accom­pa­gnés d’une dizaine d’essais éclai­rant la richesse des archives Ecart. Ils sont l’oeuvre de Laura Boh­nen­blust, Lio­nel Bovier, Nico­las Brul­hart, Yann Cha­tei­gné, Katar­zyna Cyt­lak, Eli­sa­beth Jobin, Dora Imhof, Adeena Mey, Émi­lie Paren­deau et Reiko Tomii

Le groupe — à par­tir du mini­ma­lisme et de l’art concep­tuel - a fait bou­ger bien des lignes et a induit divers cou­rants où la notion de créa­teur et de col­lec­tif sont revi­si­tés. Les idées encore neuves et des images de “rap­pel” zèbrent ce livre impor­tant qui ramène “Ecart” à la lumière avec ses dis­cours, méthodes et réa­li­sa­tions.

Il y eut des aban­dons béné­fiques et des mou­vances essen­tielles. Le corps admis de l’art fut écarté par enjam­be­ments et gam­bades ludiques ou sérieuses.

Et le mou­ve­ment fut pour l’Europe un point de départ dont le che­min reste encore à par­cou­rir au moment où l’urgence de cer­tains pré­ci­pices se fait sentir.

jean-paul gavard-perret

Eli­sa­beth Jobien & Yann Cha­tei­gné, L’Almanach ECART. Une archive col­lec­tive, 1969–2019, Edi­tions art&fiction (Lau­sanne) & HEAD — Genève , 2019 — 45,00 CHF.