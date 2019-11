Carlos Giménez, Amor, Amor !! — Intégrale volume 2

Le sexe, le sexe et ses tracas …

Après une pre­mière inté­grale qui regrou­pait Amor, Amor !!, et Amour tou­jours parus res­pec­ti­ve­ment en 1991 et 1993, les Edi­tions Fluide Gla­cial pro­posent, en un volume, les trois tomes de Aux risques de l’amour publiés en France en 1994, 1995 et 1996. Ce sont vingt-trois his­toires de quelques planches où le sexe, et par­fois l’amour, occupe la place la plus impor­tante.

Tous les sen­ti­ments liés au sexe, à l’amour phy­sique, sont pré­sents à un moment ou à un autre depuis la pos­ses­sion phy­sique et morale de l’autre, la jalou­sie, la frus­tra­tion, la culpa­bi­lité, les remords, les regrets, l’hypocrisie… Mais, Car­los Gimé­nez, en fin obser­va­teur de la nature humaine dépeint les points posi­tifs, comme les ratés, les moments peu glo­rieux que l’homme peut traverser.

Il pro­pose des per­son­nages à l’expressivité vive, tant les hommes que les femmes. Celles-ci sont tou­jours à leur avan­tage, avec de grands yeux, des regards intenses sou­li­gnés par de longs cils noirs qui ren­forcent les émo­tions expri­mées, res­sen­ties.

S’il donne à ses héroïnes des formes épa­nouies, des sil­houettes avan­ta­geuses, il n’en n’est pas de même pour les hommes qu’il ne des­sine pas dans les meilleures dis­po­si­tions. Les héroïnes de Car­los Gimé­nez sont sou­vent intro­duc­trices des situa­tions, voire la cause dans la mesure où elles ini­tient, par leur main­tien, par le sen­ti­ment d’attente qu’elles sug­gèrent, l’abord du mâle et la suite.

L’auteur met en scène des situa­tions banales, des écarts de conduite, des ren­contres for­tuites qui dégé­nèrent. Si les des­sins, le contenu de cer­taines vignettes ne laissent rien igno­rer des actes repré­sen­tés, ils ne sont jamais vul­gaires met­tant plu­tôt en avant le bien-être par­tagé du sexe, quand celui-ci fonc­tionne.

Car­los Gime­nez sou­ligne que ces his­toires ne sont pas humo­ris­tiques, même si elles sont drôles ou laissent pas­ser les pointes d’humour au second degré.

L’homo­sexua­lité tant mas­cu­line que fémi­nine est abor­dée. Il en résulte les mêmes pro­blé­ma­tiques. Mais c’est le SIDA et ses consé­quences, sa trans­mis­sion que l’auteur évoque fré­quem­ment. Il montre cette attaque du virus comme un véri­table fléau mar­quant dura­ble­ment les ren­contres ponc­tuelles. Il revient sur ce risque car au début des années 1990 il n’existe pas de trai­te­ment du VIH. Ce n’est qu’en 1996 que sont appa­rues les pre­mières tri­thé­ra­pies dont l’objet est, seule­ment, de conte­nir les effets du virus, pas de gué­rir.

L’intégrale com­porte en fin de volume, un court dos­sier avec quelques illus­tra­tions de cou­ver­tures mais sur­tout une nou­velle inédite de six planches où le scéan­riste fait montre de son humour ravageur.

Cette série a eu du mal à être édi­tée car, pour cer­taines col­lec­tions, il y avait trop de sexe alors que pour d’autres, il en man­quait.

Car­los Gimé­nez avec cette suite de six volumes parue en Espagne sous le titre Sexo y Cha­puza et de cinq chez Fluide Gla­cial a voulu mettre : “…un miroir devant les hommes et les femmes qui cherchent, trouvent et consomment des rela­tions sexuelles en cachette, à la va-vite, à risque, entre men­songe, dis­si­mu­la­tion et grandes quan­ti­tés de ratés.“

Une réus­site scé­na­ris­tique et graphique !

serge per­raud

Car­los Gimé­nez, Amor, Amor !! — Inté­grale volume 2, Édi­tions Audie – Fluide Gla­cial, octobre 2019, 160 p. – 24,90 €.