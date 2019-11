Ceci n’est pas un livre

Du moins, c’est ce que pré­tend Hélène Cixous. Voire.… Certes, il ne s’agit “que” d’un jour­nal tenu par l’auteure de 1.1.2017 au 14.5.2019. Il est donc tout frais. Il émeut car il sou­lève la vie par celle qui fit — selon l’Ami (Der­rida) — “la vie-même” et “L’âmour”.

Née à Oran, elle garde la même sen­sua­lité qu’un autre de ses com­pa­triotes : Camus. Tout ce qu’elle écrit ici est de l’ordre de l’intime mais sans exhi­bi­tion super­fé­ta­toire et selon des “Noces” plus sombres que l’auteur de “La Chute”.

Hélène Cixous écrit “La Lit­té­ra­ture a tou­jours été l’attente de la vie” : mais ne se trompe-t-elle pas ? La lit­té­ra­ture reste pour elle “l’adresse” de la vie. Et vice-versa. L’une croît sans fin dans l’autre dans un jeu de “repons” en un jeu lan­gage. L’auteure le reprend afin, sinon de recréer, du moins de dépla­cer la langue mater­nelle.

C’est une manière de vider “l’appartemaman” moins pour se débar­ras­ser de la dis­pa­ri­tion de la mère que de la mort qui trop sou­vent l’a hélée.

Dans un tel livre, tout se brasse entre passé et ave­nir. De la Shoah, à la guerre d’Algérie jusqu’à la vie d’aujourd’hui, qu’elle soit géné­rale ou per­son­nelle. Il y a sur­tout la liste — sans doute non exhaus­tive — “des cha­grins pré­cieux” et ce qui ne peut jamais dis­pa­raître de la psy­ché comme de l’emprise de son incons­cient.

Le tout en une com­mu­nion de l’exilée avec les autres et le monde, là où le jour­nal rap­pelle tout ce qui reste. Encore. Et en lisière.

jean-paul gavard-perret

Helène Cixous, Nacres, Cahier, des­sins d’Adel Abd­des­se­med, Gali­lée, Paris, 2019, 176 p. — 16,00 €.