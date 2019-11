Fabienne Verdier, Autour d’un timbre (exposition)

Et le timbre devient son — Fabienne Verdier

Pour Fabienne Ver­dier, l’important n’est pas d’où viennent les motifs, mais plu­tôt ce qu’ils deviennent. L’artiste cultive le sens du détail pré­cis (influencé par son tra­vail en Chine) afin de don­ner l’impression d’une réa­lité abs­trac­tive qui piège le regar­deur au sein de mul­tiples com­bi­nai­sons pro­pices à diverses inter­pré­ta­tions.

C’est pour­quoi, requise par La Poste pour la publi­ca­tion d’un timbre, elle n’a pas voulu tra­duire en un si petit for­mat tout son enga­ge­ment créa­tif cor­po­rel et men­tal. Plu­tôt que de repro­duire inté­gra­le­ment un de ses tableaux elle a pré­féré rete­nir un détail. Il pré­serve et sug­gère l’énergie et le flux vital de l’oeuvre.

Pour par­ve­nir au tableau fina­le­ment choisi pour le timbre, Fabienne Ver­dier a réa­lisé douze œuvres pré­sen­tées chez Lelong & Co. Ravie d’inventer des his­toires qui ne sont néan­moins en rien des nar­ra­tions, l’artiste construit un uni­vers du renou­veau du désir quelle qu’en soit la nature. Elle nous pro­jette dans un espace des limites sans que nous sachions si nous res­tons en dedans ou si nous sommes déjà au dehors…

La méthode est proche de celle Jack­son Pol­lock. Néan­moins, loin du “drip­ping” les “signes” sont rem­pla­cés par une force tel­lu­rique, céleste, aqua­tique donc vitale. Elle semble une pro­pul­sion et un bouillon­ne­ment sur­gis des pro­fon­deurs de l’être.

L’artiste explore un monde étrange en des scé­no­gra­phies sour­de­ment tour­men­tées. S’y mêlent dou­ceur et vio­lence voire un éros dégagé d’inhibition ou d’exhibition, de peur, de pré­ju­gés.

Au regar­deur de faire preuve du même aban­don là où une pra­tique du céré­mo­nial joue par les mou­ve­ments et les jeux de couleurs..

jean-paul gavard-perret

Fabienne Ver­dier, Autour d’un timbre, Gale­rie Leong and Co, Paris, du 21 novembre 2019 au 18 jan­vier 2020.