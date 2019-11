Linda Tuloup (VÉNUS – où nous mènent les étreintes) dans la forêt des songes : entretien

Linda Tuloup est une hédo­niste active. Elle se donne les moyens de trans­for­mer le rêve en réa­lité et de le faire par­ta­ger. Toute son oeuvre le prouve dans la soie­rie de ses four­reaux for­cé­ment suaves. En Vénus, la créa­trice habite et habille le monde de sen­sa­tion. Les mains jointes se défont là où dans le noir et blanc le secret ne s’exhibe que par déboî­te­ment d’ombres et de lumières.

Tourne tou­pie dans la mai­son de l’être. Odeur de terre en érup­tion. Un corps de lumière s’offre mais de manière dif­fuse. Se sautent bien des bar­rières et les courses dans les bois ou ailleurs deviennent des fugues et des féeries.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Le commencement.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Grands.

A quoi avez-vous renoncé ?

À vivre nue.

D’où venez-vous ?

De pous­sières d’étoiles (dixit H. Reeves).

Qu’avez-vous reçu en dot ?

?

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Mar­cher pieds nus dans l’herbe, contem­pler l’horizon, sau­ter dans les flaques, sau­ter dans les vagues, tenir la main d’un enfant, grim­per en haut d’un vol­can, s’enivrer avec un bai­ser, écou­ter de la musique trop fort, aller se recou­cher l’après-midi, lire des poèmes, appe­ler quelqu’un qu’on aime, aller au cinéma le matin, dan­ser un tango, se bai­gner dans une rivière, assis­ter à un lever de soleil, se perdre dans une ville, brû­ler des lettres, offrir des fleurs, par­tir, reve­nir, faire l’amour, être au bord d’une falaise, sen­tir le vent, cou­rir sous la pluie, dor­mir dans une cabane, boire du cham­pagne, comp­ter les étoiles, aller à l’opéra, fre­don­ner un air, apprendre à bro­der, faire un vœu, écou­ter le silence.

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres pho­to­graphes ?

Pas grand chose.

Com­ment définiriez-vous votre approche de l’éros ?

Une quête du rouge, un feu de joie, un vertige.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

“Le jar­din des délices”.

Et votre pre­mière lec­ture ?

“Le petit prince”.

Quelles musiques écoutez-vous ?

En ce moment « S’envolent les colombes », hom­mage de R. Bur­ger au poète M. Dar­wich, tota­le­ment hyp­no­tique et “Le can­tique des can­tiques”.

“Frag­ments d’un dis­cours amou­reux” (R. Barthes), “Les illu­mi­na­tions” (A. Rimbaud).

Quel film vous fait pleu­rer ?

Une pièce de théâtre. “Forêts” de W. Mouawad.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

« Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. »

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

Mon père.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Une forêt.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Celles et ceux qui per­mettent d’accéder à la Beauté.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Une tem­pête de papillons.

Que défendez-vous ?

L’impossible. La vie sau­vage. La poésie.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

(Gros soupir).

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

« Je veux même, en toutes cir­cons­tances, n’être plus qu’un homme qui dit oui ! » (F. Nietzsche, Le Gai Savoir)

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

J’ai oublié la réponse.

Entre­tien et pré­sen­ta­tion réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 19 novembre 2019.