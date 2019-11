Sous la direction de Jean Lopez, La Wehrmacht — La fin d’un mythe

L’armée d’Hitler !

La Wehr­macht, cette armée alle­mande, fait encore aujourd’hui l’objet d’une fas­ci­na­tion, une illus­tra­tion de la supé­rio­rité mili­taire ger­ma­nique. Mais celle-ci est-elle aussi réelle que de nom­breux his­to­riens ont voulu le dire ? N’est-ce pas une légende écrite pour des besoins tri­viaux, écrite par des vain­cus ? Jean Lopez et son équipe de rédac­teurs cherchent à cer­ner la vérité.

Cette armée a fait preuve d’une culture mili­taire ori­gi­nale avec la Blitz­krieg et une capa­cité à inno­ver avec les armes modernes telles que les chars, les avions… Cette guerre-éclair est ancrée dans un passé prus­sien et impé­rial. Il faut remon­ter jusqu’à Fré­dé­ric II, dit le Grand, ce roi-soldat par excel­lence. Celui-ci, a dû, par la force de choses, mettre au point des tac­tiques lui per­met­tant des vic­toires rapides car il n’avait pas les moyens de s’engager dans de longs conflits.

C’est ce choix qui a per­duré et qui a été por­teur des suc­cès que l’Histoire a ins­crit: rat­ta­che­ment de la Silé­sie, puis peu à peu, d’annexion en annexion, l’unité de l’Allemagne jusqu’en 1871. Le pre­mier revers de cette tac­tique est venu pen­dant la Grande Guerre mal­gré, sur le front de l’Est, des vic­toires déci­sives selon le concept uti­lisé par Han­ni­bal à Cannes en 216 avant J.- C.

Cette stra­té­gie, cepen­dant, trouve son apo­gée entre 1939 et 1941. Puis c’est l’écroulement après la défaite, face à Mos­cou, en décembre 1941. Bien que cette armée ait été l’instrument d’Hitler et du nazisme, elle a pen­dant long­temps été auréo­lée du mythe d’une armée propre.

Ce n’est qu’à par­tir des années 1990 que la réa­lité a émergé, mon­trant la face cri­mi­nelle car elle a été : “… le ser­vi­teur empressé de sa poli­tique de conquête et d’extermination.”

En une cin­quan­taine d’articles, tous plus four­nis les uns que les autres en pré­ci­sions, en détails, cet ouvrage balaie tous les aspects de cette armée d’exception à cer­tains points de vue, de ses racines jusqu’à son extinc­tion. Outre les expli­ca­tions sur les rai­sons de cette supé­rio­rité déve­lop­pée depuis Fré­dé­ric II, l’essentiel de l’ouvrage porte sur la période com­prise entre 1939 et 1945, du rodage de stra­té­gies en Pologne jusqu’à l’écrasement par les Alliés.

C’est le récit de toutes les grandes opé­ra­tions, cam­pagnes et batailles : inva­sion de la Pologne, bataille de France, Dun­kerque, bataille d’Angleterre, opé­ra­tion Bar­ba­rossa, Sta­lin­grad, Koursk, débar­que­ments, Ardennes…

Au pas­sage, les auteurs remettent des pen­dules à l’heure, réta­blis­sant la vérité comme, par exemple, sur la charge des lan­ciers polo­nais contre les Pan­zers, charge qui n’a jamais eu lieu. Il raconte com­ment Franz Hal­der, en 1946, est recruté par le colo­nel Pot­ter pour com­prendre les rai­sons de l’efficacité de la Wehr­macht et en faire pro­fi­ter l’armée amé­ri­caine.

Celui-ci, à ce poste, fait de l’État-major de l’armée des vic­times plu­tôt que des complices.

Une der­nière par­tie est consa­crée aux armes de toutes natures uti­li­sées par les bel­li­gé­rants, les chars, les avions, tout le maté­riel qui fas­cina tant les armées oppo­sées. Un glos­saire com­plète heu­reu­se­ment cette magni­fique com­pi­la­tion orga­ni­sée de belle manière pour sai­sir toutes les don­nées, les déci­sions prises et leurs consé­quences.

Quelques chiffres évo­ca­teurs donnent le tour­nis : 100 tués par heure pen­dant 2077 jours, 19 pays tota­le­ment ou par­tiel­le­ment occu­pés, 17 300 000 hommes et femmes incor­po­rés dans cette armée pen­dant la guerre, 12 000 000 sol­dats cap­tu­rés par la Wehrmacht…

Le volume, riche­ment illus­tré de pho­tos, cartes, sché­mas et de nom­breuses info­gra­phies, pro­pose une vision réelle de cette armée et apporte nombre de réponses sur son fonc­tion­ne­ment, sur les déci­sions qui ont pro­vo­qué son effondrement.

serge per­raud

Livre illus­tré sous la direc­tion de Jean Lopez, La Wehr­macht — La fin d’un mythe, Édi­tions Per­rin, novembre 2019, 448 p. – 35,00 €.