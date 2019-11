Isabelle Bauthian & Rebecca Morse, Dragon & Poisons – t.01 : “Greyson Névo et Natch”

Puisque les souhaits…

Entre­mê­lant une his­toire d’amitié, de com­pé­ti­tion, d’ambitions, de fan­tasy et de fan­tas­tique Isa­belle Bau­thian pro­pose un conte facé­tieux, aux mul­tiples res­sorts. Avec un solide parti pris pour l’humour, pour un récit débridé, la scé­na­riste entraîne sans temps morts le lec­teur dans un uni­vers inven­tif.

Pour faire vivre son intrigue, elle s’appuie sur un trio par­ti­cu­liè­re­ment intré­pide avec Natch, une jeune femme ingé­nieure, Névo un futur méde­cin qui est prêt à toutes les traî­trises pour arri­ver et Grey­son, un colosse sans peur tou­jours prêt à se battre. Le per­son­nage de Natch est atta­chant avec sa volonté affi­chée et sa liberté de mœurs. Avec une situa­tion cocasse, elle donne un sérieux coup de griffe aux res­pon­sables politiques.

La cité de Pâmoi­son est bâtie sur un sol empoi­sonné. Mais cette infec­tion fait aussi sa richesse avec l’exploitation et le com­merce flo­ris­sant de drogues. Elle est éga­le­ment célèbre pour ses duels. Celui qui se déroule sous les fenêtres de Natch irrite celle-ci au plus haut point car elle par­tage son lit avec trois hommes. Alors qu’ils veulent reprendre leurs ébats, on frappa à la porte. C‘est un gar­çon qui apporte à la jeune femme les plans du puits aux sou­haits. Elle pourra, ainsi, affron­ter le dra­gon qui s’y cache.

Mais Névo dérobe les plans et part ten­ter l’aventure avec Grey­son. Il veut prendre l’or jeté dans le gouffre par ceux qui for­mulent des sou­haits pour finan­cer ses études de méde­cine puis ouvrir son cabi­net.

Ayant vain­cus nombre d’embûches, roses véné­neuses, singes veni­meux et fiel­leuses Tri­co­teuses, ils arrivent dans l’antre du dra­gon. Ils trouvent une vieille femme, la gar­dienne. Mais les aven­tu­riers ne vou­laient pas que ce soit aussi facile. Ils vou­laient se battre. Ils font tant de bruit qu’ils réveillent le dra­gon et…

Si Névo sort presque indemne de l’aventure, c’est dix-neuf ans plus tard que Grey­son émerge du gouffre…

Dans un décor semi-oriental, semi moyen­âgeux, Isa­belle Bau­thian plante son his­toire mul­ti­pliant les rebon­dis­se­ments, les aven­tures, une faune bizarre et une flore étrange. Avec une jolie vir­tuo­sité, elle relance son intrigue. En effet, puisque ce puits exauce des sou­haits, pour­quoi ne pas dési­rer…

Le des­sin est assuré par Rebecca Morse. Avec un trait semi réa­liste, elle brosse des pro­ta­go­nistes attrac­tifs. Les nom­breuses batailles, les nom­breux com­bats sont ren­dus avec effi­ca­cité. Elle réa­lise un dra­gon à la fois ami­cal et féroce, un bel ani­mal. Les émo­tions des pro­ta­go­nistes sont bien res­ti­tuées, essen­tiel­le­ment par des regards expres­sifs. Les cou­leurs d’Aurélie F. Kaori s’accordent avec les dif­fé­rentes ambiances du scé­na­rio et offrent une troi­sième dimen­sion par une mise en regard des péripéties.

Prévue en deux tomes, cette fable déjan­tée, humo­ris­tique en diable, se découvre avec un grand plaisir.

serge per­raud

Isa­belle Bau­thian (scé­na­rio), Rebecca Morse (des­sin) & Auré­lie F. Kaori (cou­leurs), Dra­gon & Poi­sons – t.01 : Grey­son Névo et Natch, Dra­koo, octobre 2019, 48 p. –14, 50 €.