La fée des images

La Vénus de Linda Tuloup glisse, muette, dans des forêts des songes. Par son nom même, la pho­to­graphe prouve qu’elle ne craint pas les loups. Au contraire même : cette Vénus en fait sa four­rure. Et s’il y a quelqu’un en haut qui tire les rideaux du ciel, les ficelles de l’amour ce n’est plus l’ogre qui punit et auquel les belles de jadis adres­saient leurs prières. Mais c’est bien la fée des images.

Cette nou­velle conjonc­tion conforte le mâle (Yan­nick Hae­nel com­pris qui accom­pagne ici la pho­to­graphe) dans une nou­velle étran­geté. Il n’a plus besoin de déplier ses rai­sons. La créa­trice les ren­verse d’avance.

Voilà pour le mael­strom d’émotions. Les arbres se teintent de coton. Il y a désor­mais un trou d’ombre et de lumière qui donne de l’air et du désir. Néan­moins, soli­taire, la Vénus sait qu’on n’ est rien, à per­sonne. Qu’aucun ogre ne vole au secours de quelqu’un.

L’amour est autre chose. Là où les corps se troublent et osent l’animalité.

Portraits (du modèle Elisa Milani) et auto­por­traits pré­sentent en consé­quence des varié­tés de fleurs qui gué­rissent de tout. Leurs pétales ont une chair propre aux érup­tions d’amour. Dans la forêt pro­fonde et la chambre inter­dite, l’encens du silence sur la soie des regards fait par­tie du rite qui s’annonce.

Par­fois, la femme est vêtue d’une robe légère, par­fois la bête fait l’affaire. Le corps est en ins­tance mul­tiple pour des transes douces en blanc sur le noir. Tourne tou­pie dans la mai­son. Odeur de terre en érup­tion dans la forêt.

Un corps de lumière s’offre. Sur­git la limite de son ter­ri­toire. Obs­cure traî­née de poudre. Chaque sil­houette appelle ou annonce un feu : quoique ardent, il ne sera pas que de forêt.

jean-paul gavard-perret

Linda Tuloup, VÉNUS – où nous mènent les étreintes, texte de Yan­nick Hae­nel, Edi­tions Berg­ger, 2019 — 30,00 €.