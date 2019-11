Inez &Vinoodh, Hi-Lo Transformers

Tout semble fami­lier mais étran­ge­ment différent

La 4ème édi­tion du Fes­ti­val Photo Vogue de Milan pré­sente Hi-Lo Trans­for­mers. En s’appuyant sur des outils vir­tuels et numé­riques, Inez van Lam­sweerde et Vinoodh Mata­din y trans­forment les êtres en “vais­seaux” qui portent sur eux sen­ti­ments et émo­tions de la société contem­po­raine dont les deux artistes suivent l’évolution.

Des cli­chés pho­to­gra­phiques de haute tech­no­lo­gie aux pein­tures finales à l’échelle de pan­neaux publi­ci­taires se crée un uni­vers éro­tique mul­ti­forme et com­plexe où tout semble fami­lier mais étran­ge­ment différent.

Un voyage ima­gi­naire détourne des conven­tions de la pho­to­gra­phie et de l’art là où les plas­ti­ciens jouent sur l’interaction avec le spec­ta­teur. Son rôle induit contri­bue au contenu même de l’image finale. Car ce qui est vu n’est pas for­cé­ment ce qu’on croit voir. Preuve que “voir c’est croire voire, croire” (Beckett).

Le tout au nom d’une ano­ma­lie émo­tion­nelle qui donne l’impression que des choses les plus fami­lières sont excep­tion­nelles. Et que — plus que jamais - les objets inani­més ont une âme.

jean-paul gavard-perret

Inez & Vinoodh, Hi-Lo Trans­for­mers, Palazzo Reale, du 31 octobre au 13 novembre 2019.