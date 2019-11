Nicolas Chapelle, Motel 155 (exposition)

La double intel­li­gence du regardeur

Dans les “pay­sages” colo­rés de Nico­las Cha­pelle les notions d’intérieur et d’extérieur se dis­solvent ou se mêlent. Sous l’anecdote de la fausse nar­ra­tion s’ouvrent bien d’autres visions. Elles révèlent l’étendue de divers points de vue et une manière d’étendre la notion même d’image loin des emphases roman­tiques.

Dès lors, à tra­vers Motel 155, nous cir­cu­lons dans nos infra-mondes. A savoir, ceux de nos incons­cients à tra­vers des figures détour­nées de manière poé­tique par la puis­sance des formes et des couleurs.

La figu­ra­tion humaine reste par­ci­mo­nieuse dans ce qui tient appa­rem­ment de scènes de genre. Emerge une dérive à tra­vers des élé­ments qui titillent de réfé­rences ciné­ma­to­gra­phiques hol­ly­woo­diennes l’imagination du regar­deur. Il croit retrou­ver ses scènes qu’il a aimées et que l’artiste reprend à sa main au sein de chambres bario­lées qui rap­pellent avec iro­nie un uni­vers hit­ch­co­ckien.

Tout ce tra­vail pré­sup­pose le règne des sté­réo­types « pré­va­lants ». Avec les élé­ments décom­po­sés de ceux-ci, Nico­las Cha­pelle par­vient à impo­ser des figures dégra­dées, mor­ce­lées, éparses et iro­niques au moment où de pos­sibles fan­tasmes sont vidés de leur contenu.

Le simu­lacre est donc sus­cep­tible de retra­duire des équi­va­lences au sein d’un for­ma­lisme qui sol­li­cite chez le regar­deur une double intel­li­gence. Celle de l’incongruité de toute scène et celle de la façon de (se) la « repré­sen­ter ».

Le regar­deur peut alors deve­nir le com­plice de l’artiste. Le second n’a donc plus à pré­ve­nir le pre­mier comme le fit Magritte avec son « ceci n’est pas une pipe » puisqu’il l’aura déjà compris.

jean-paul gavard-perret

Nico­las Cha­pelle, Motel 155, Gale­rie 25 Capu­cins, Lyon, du 14 novembre 2019 au 11 jan­vier 2020.