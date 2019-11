Abolir le hasard

Claude Minière est adepte des tra­ver­sées déri­vantes. Le lec­teur res­sort régé­néré de tels “trans­ports” amou­reux. En tout bien tout hon­neur puisqu’il s’agit ici d’une ode en prose et sans lyrisme à Pas­cal qui n’abandonna jamais Dieu. L’auteur ne dit pas si la réci­proque est vraie. Mais c’est sans doute pour effa­cer ce doute dans sa tête que Pas­cal eut l’idée d’écrire L’Apologie de la reli­gion chré­tienne.

Le sort ou la des­ti­née joua pour lui et en décida autre­ment : il n’eut pas le temps de la réa­li­ser et ne laissa en guise et place ce qu’a dit de ses brouillons un de ses édi­teurs (cité par Minière) : “tout cela était si mal écrit qu’on a eu toutes les peines du monde à les déchiffrer”.

Cela allait appe­ler Les Pen­sées, un des plus grands livres de tous les temps là où est illus­trée la vanité des hommes au nom du coeur, de l’instinct et de la rai­son. Le texte de Minière rap­pelle les épi­sodes clés de la vie de Pas­cal et com­ment s’y fomenta ce livre majeur.

Il montre com­ment le scien­ti­fique ration­nel a su peser “le gain et la perte, le réa­lisme et la témérité”.

L’auteur des Pen­sées fut autant capable de soi­gner les détails que de sau­ter dans le vide (?) du ciel. Et ce, en un rai­son­ne­ment pour lequel les termes de bien ou mal sont obso­lètes.

Mais les coups de dés sont ici bien plus forts que ceux de Mal­larmé puisqu’ils abo­lissent le hasard.

A sa manière, le livre de Minière est à la hau­teur de celui auquel il rend le plus beau des hom­mages sur le plan de la logique, de la foi et de l’écriture.

jean-paul gavard-perret

Claude Minière, Un coup de dés, Edi­tions Tin­bad, coll. Tin­bad Essai, Paris, 2019, 56 p. — 11, 50 €.