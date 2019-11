Hervé Martin, J’en gage le corps

Ecrin à hantise

Comme son titre le sup­pose, J’en gage le corps n’est pas une peau ou une pel­li­cule. Il n’est pas plus un écran. C’est un bain capable de ramol­lir la chair de l’inconscient. Sym­biose. Lieu du non lieu. Non-lieu du lieu tout autant.

Le poète y cir­cule en fan­tôme autour de ses fan­tômes. De ses amours — rache­tées ou non. Désert du lieu, pré­sence où une ombre naît « d’obscurs corps / mot gestes appuis / qui se dérobent ».

D’où des pré­sences en creux. Mais les mots en volute percent un non-lieu et un silence par désir de clarté là où le temps a posé sa pous­sière sur l’inconscient. Chaque poème devient une « chora » — lieu opposé à l’espace de dis­per­sion mais en même temps espace sans lieu capable pour­tant d’une trans­fu­sion capi­tale à l’épreuve du temps.

Le texte construit un écrin à han­tise, un souffle qui attise la mémoire « mort e» pour qu’elle rede­vienne vive. Sans don­ner pour autant de clé à son auteur sur l’humaine condi­tion. Reste son expo­si­tion inquiète. Hervé Mar­tin en casse le marbre pour en récu­pé­rer en ses frac­tures la pous­sière. En ce sens, ce livre n’est jamais un deuil, un temps arrêté, une pos­ture figée. Il semble même par­ler plus que l’auteur et ses ombres.

Res­tent les inquié­tude du corps, ses éma­na­tions mais aussi ses bif­fures et son « hébé­te­ment ». Creu­se­ment de formes et secousses. Des images oubliées, incon­nues sou­dain reviennent (au sens gas­trique du terme). Elles semblent fami­lières en une alliance incon­nue. Elles reposent sur une conni­vence tacite et secrète. Sur une com­pli­cité aussi. D’un espace-temps des plus pro­fonds, le livre devient l’excavation.

jean-paul gavard-perret

Hervé Mar­tin, J’en gage le corps, Edi­tions de l’Amandier, coll. Accents graves, accents aigus, 2019, 80 p. — 13,00 €.